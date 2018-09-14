Бывший глава штаба Трампа решил сотрудничать со спецпрокурором Мюллером

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Зарисовка появления Пола Манафорта (слева) в суде в Вашингтоне

Пол Манафорт, бывший глава штаба предвыборной кампании Дональда Трампа, согласился сотрудничать со следователями Роберта Мюллера, изучающими вопрос предполагаемого вмешательства России в выборы президента США 2016 года.

В пятницу Манафорт признал себя виновным в суде по двум уголовным обвинениям, заключив сделку со следствием Мюллера, в результате чего на данный момент отменен второй судебный процесс, в котором Манафорта обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.

Белый дом настаивает, что признание Манафорта не имеет никакого отношения к Трампу.

В августе Манафорт был признан виновным по восьми обвинениям в мошенничестве, банковских махинациях и в том, что скрывал свои банковские счета.

Это было первое уголовное дело, возбужденное после того, как спецпрокурор Мюллер начал расследование предполагаемого вмешательства России в проведение американских президентских выборов в 2016 году.

Однако все обвинения в адрес Манафорта связаны лишь с его работой политическим консультантом для пророссийских украинских политиков еще до того, как он присоединился к предвыборной кампании Трампа.

Что произошло в пятницу?

Появившись в федеральном суде в Вашингтоне, Манафорт, который находится под стражей, признал себя виновным в в сговоре против Соединенных Штатов и сговоре с целью препятствования правосудию.

СМИ сообщают, что Мюллеру грозит до 10 лет тюрьмы, а также конфискация четырех принадлежащих ему домов и нескольких банковских счетов.

Так как в предыдущем суде присяжные не смогли прийти к общему вердикт по ряду других обвинений, ему грозил еще один судебный процесс. Сейчас эти обвинения "заморожены" и будут отозваны, если Манафорт будет сотрудничать со спецпрокурором.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг сказал журналистам, собравшимся у здания суда, что его клиент хочет обеспечить безопасность и нормальную жизнь своей семье.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Адвокат Манафорта Кевин Даунинг у суда. Позади стоит человек с плакатом "Виновен"

69-летний Манафорт участвовал в предвыборной кампании Трампа в течение пяти месяцев в 2016 году. Он возглавлял штаб , когда Республиканская партия выдвинула Трампа своим кандидатом.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в пятницу: "Это не имеет никакого отношения к президенту или его победоносной президентской кампании 2016 года. Никакого отношения".

Президент Трамп уже не раз называл расследование Мюллера "охотой на ведьм". Президент США настаивает на том, что его предвыборный штаб никак не сотрудничал с Россией. Кремль также отвергает все подозрения в том, что вмешивался в американскую президентскую кампанию.

На следующем судебном процессе Манафорту должны были быть предъявлены обвинения в отмывании денег, мошенничестве по отношению к налоговой инспекции, попытках повлиять на показания свидетелей и отсутствии регистрации в качестве иностранного агента. Выбор присяжных заседателей должен был начаться в понедельник.

Что может рассказать Мюллеру Манафорт?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Команда Мюллера ждет от Манафорта подробных объяснений многих событий прошлого

В этом году было уже много сенсационных новостей, но сообщение о том, что Пол Манафорт сотрудничает со спецпрокурором Мюллером, одна из главных сенсаций.

Хотя адвокаты Белого дома приуменьшают роль, которую Манафорт играл в штаб-квартире предвыборной кампании Трампа, он был на самом верху в его команде во время ключевых месяцев 2016 года.

Например, он присутствовал на июньской встрече сына Трампа и его зятя Джареда Кушнера с российскими гражданами в "Трамп-тауэр", когда людям Трампа был обещан компромат на Хиллари Клинтон. Манафорт вел непонятный конспект этих переговоров и теперь может объяснить следователям, что именно в этом конспекте написано.

В августе суд в Вирджинии признал его виновным в финансовых и налоговых преступлениях, и возможность того, что Манафорт выйдет из суда свободным человеком, улетучилась.

Судя по всему, мысли о дополнительных огромных расходах на адвокатов и возможность еще более длительного тюремного срока убедили этого лоббиста пойти на сделку с прокурорами. Вероятно, это именно то, о чем надеялась команда специального прокурора.

Теперь президенту, который в августе писал в "Твиттере", что Манафорт "храбрый человек", который "не сломается и не будет придумывать историй для того, чтобы получить снисхождение", остается лишь гадать, что будет дальше.

С чего все началось?

Спецпрокурор Мюллер предъявил обвинения Манафорту в октябре 2017 года. Среди прочего он обвинялся в том, что использовал 31 банковских счета в трех разных странах с целью уклонения от уплаты налогов на миллионы долларов.

Обвинение представило свидетельства шикарной жизни Манафорта, заявляя, что он мог себе это позволить лишь путем мошенничества и уклонения от налогов.

После того, как в августе суд присяжных признал политтехнолога и экс-главу избирательного штаба Трампа виновным по восьми из 18 пунктов обвинительного заключения, президент США заявил, что вердикт Манафорту - часть "охоты на ведьм", начатой после президентских выборов 2016 года.