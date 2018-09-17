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Некоторые женщины в Британии делают аборт, узнав на ранней стадии беременности, что ожидают девочку, а не мальчика. Особенно часто это бывает в семьях южноазиатского происхождения.

Некоторые политики в оппозиционной Лейбористской партии призвали запретить тесты, определяющие пол зародыша в первые недели беременности.

Неинвазивный пренатальный тест проводится для того, чтобы определить общее состояние ребенка и оценить риск серьезных генетических заболеваний, в том числе синдрома Дауна.

Но он же может использоваться и для определения пола ребенка. В государственных больницах Великобритании этот тест станет доступен с октября, но информацией о поле ребенка с родителями не делиться не будут.

Частные клиники предлагают беременным женщинам сделать тот же тест за сумму, эквивалентную 200-250 долларам, и узнать пол ребенка. Некоторые из них принимают образцы крови матери по почте и присылают результаты родителям через несколько дней.

По мнению депутата от лейбористов Наз Шах, гендерные результаты этого теста следует засекретить. Они зачастую приводят к тому, что женщины решаются на аборт.

Она привела пример семей южноазиатского происхождения. По словам Шах, многие женщины в таких семьях, узнав о том, что у них будет девочка, принимают решение сделать аборт, чтобы оправдать ожидания родителей.

По информации правозащитников, женщины часто делают аборт под давлением со стороны семьи. Особенно это распространено, когда они беременны девочкой второй или третий раз.

"У меня была паническая атака, когда я узнала, что это девочка".

Зара (имя изменено) исповедует сикхизм и живет в Лондоне.

"Я сразу приняла решение, что не хочу этого ребенка. В нашей семье было пять девочек, и после родов каждой из нас родственники и друзья приходили в дом, как на поминки. Для них это была очередная обуза. Я не хотела испытать те же чувства, что моя мама", - говорит Зара.

Зара, решившаяся на хирургический аборт, сейчас жалеет об этом решении: "Я вижу друзей и семьи, которые воспитывают дочерей, и поддерживают любящие отношения. Я тоже чья-то дочь и сестра".

Продюсеры телепрограммы Виктории Дербишир на Би-би-си обнаружили тысячи постов женщин на онлайн-форумах с обсуждением этих тестов. "Мне нужен сын, он может исцелить меня. Я не прерву беременность только в том случае, если тест покажет, что я жду мальчика", - писала одна из пользователей.

Журналисты также нашли рекламу подобных тестов в городе Слау (38 км к западу от Лондона). Плакаты о том, что тест может определить пол ребенка, были расположены вдоль дороги.

Связь между тестом и абортами

В 2015 году правительство Великобритании признало, что не знает, насколько распространена в стране практика раннего определения пола. В правительстве заявили, что в случае распространения неинвазивного пренатального теста будет необходимо проследить за соотношением новорожденных мальчиков и девочек в некоторых этнических общинах.

Image caption Доказать связь между результами теста и решением женщины сделать аборт крайне сложно

Аборты по причине нежеланности пола ребенка в Великобритании незаконны. Однако обойти этот запрет несложно: многие женщины, которые решаются на эту процедуру, могут назвать другие факторы, которые повлияли на их решение прервать беременность.

В Департаменте здравоохранения Великобритании заявили, что будут продолжать разбираться в этом вопросе и искать доказательства связи между результатами теста и абортами.