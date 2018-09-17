Россиянка получила пять лет условно за пребывание в ИГ

Image caption Виктория Будайханова (вторая слева) с мамой и адвокатами

Военный окружной суд Москвы приговорил 22-летнюю уроженку Дагестана Викторию Будайханову к пяти годам условно за участие в незаконном вооруженном формировании. Обвиняемую освободили в зале суда.

При этом помимо условного срока Будайхановой назначили ограничение свободы на полтора года, в том числе запрет на ночные прогулки и участие в массовых мероприятиях. Это наказание начнет действовать после того, как истечет срок основного.

Девушка въехала на территорию Сирии в конце мая 2014 года и в ноябре 2017 года была возвращена в Россию в рамках операции по возвращению на родину детей и женщин с территорий, освобожденных от боевиков группировки "Исламское государство"*.

Виктория Будайханова уехала из России вместе с двумя подругами тайком от родителей сразу после того, как ей исполнилось 18 лет. Девушки познакомились еще в 2012 году, когда подрабатывали в "Макдональдсе". Организатором поездки выступила подруга Будайхановой, она же "подарила" девушке загранпаспорт на день рождения.

Как рассказывала в показаниях на суде Будайханова, никто из них не придерживался радикальных или экстремистских взглядов. По словам девушки, она была уверена, что пунктом назначения была Турция, а не Сирия, и ехала посмотреть страну, однако в Стамбуле их встретил незнакомый ей ранее мужчина и отвез девушек на территорию, подконтрольную ИГ.

Сразу же после попадания в ИГ подруги были помещены в "макар" - общежитие для незамужних женщин. Будайхановой пришлось выйти замуж за мужчину, которого она видела впервые в жизни: "Нам сказали, что если мы втроем замуж не выйдем, за нами никто не приедет и нас, скорее всего, убьют".

Вскоре после этого она предприняла первую попытку вернуться в Россию, однако ей не удалось перейти турецкую границу. Спустя некоторое время муж Будайхановой погиб, и ей пришлось выйти замуж повторно. У молодой женщины родилось двое детей. Как объясняла в показаниях и сама Виктория Будайханова, и другие девушки, вернувшиеся из ИГ и допрошенные в качестве свидетельниц, женщины в ИГ могли заниматься исключительно домашним хозяйством и воспитанием детей и не имели права даже выходить из дома без мужа.

Как рассказывала Будайханова и подтверждала ее мать, она несколько раз пыталась бежать из ИГ, за что провела четыре месяца в тюрьме. Также она была тяжело ранена во время одной из бомбардировок.

В ИГ Виктория Будайханова провела в общей сложности три с половиной года, пока в октябре 2017 года не смогла с дочерью (сына силой забрал муж) выбраться на территорию, подконтрольную курдам. Оттуда их вместе с другими женщинами и детьми забрал в Россию сенатор и представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Сенатор Зияд Сабсаби выступал в суде свидетелем защиты. В своих показаниях он объяснял, что операция по спасению женщин и детей проводилась по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова в тесном взаимодействии и под контролем ФСБ России.

Виктория Будайханова была задержала дагестанскими спецслужбами сразу по прилету в Россию, прямо в аэропорту. Изначально девушке было предъявлено обвинение по статье 205.5 ч. 2 - участие в террористической организации. Однако по итогам судебного разбирательства статья была переквалифицирована на 208 ч. 2 УК РФ - участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства, так как на момент отъезда Виктории Будайхановой в Сирию ИГ еще не было признано в России террористической организацией.

Адвокат Александр Панков заявил, что считает обвинение незаконным и необоснованным: "Материалы уголовного дела содержат противоречивые доказательства, подтверждающие лишь отдельные моменты обвинительной версии".

По утверждению адвоката, в ходе судебного процесса прокурору не удалось доказать непосредственного участия Будайхановой в боевых действиях, равно как и какой-либо агитации, сочувствия или помощи боевикам - "да против нее таких обвинений и не выдвигалось". "А в законе не указано нигде, что ведение домашнего хозяйства является разновидностью участия в незаконном вооруженном формировании", - добавил адвокат.

Виктория Будайханова - не первая из вызволенных из Сирии и Ирака россиянок, осужденных после возвращения на родину. Ранее суды Дагестана и Чечни выносили приговоры другим женщинам - сроки варьировались от четырех с половиной до восьми лет лишения свободы. При этом все женщины получили отсрочки в исполнении приговора до достижения младшими детьми 14 лет. Еще несколько женщин, вывезенных Россией с территории Сирии и Ирака во время той же операции, не подвергались уголовному преследованию.

Еще 21 россиянку приговорили в Ираке к пожизненному заключению. Сейчас родственники пытаются добиться их передачи в Россию.

Сейчас на территории Сирии и Ирака остаются граждане России, в том числе дети. В настоящее время, несмотря на наличие всех необходимых документов, не удается вернуть даже 25 малолетних детей, рожденных в России, вывезенных родителями в ИГ и находящихся в тюрьме в Багдаде.

*ИГ, "Исламское государство", "Имарат Кавказ" и "Аль-Каида" - организации признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории РФ.