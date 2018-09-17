Король рейдеров и художник-любитель: кем был убитый под Петербургом Бадри Шенгелия

Правообладатель иллюстрации Twitter/@sledkom_rf Image caption Предприниматель был застрелен, когда ехал на своей машине в Петербург

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства предпринимателя Бадри Шенгелия, тело которого было найдено в "Мерседесе" на Новоприозерском шоссе. Шенгелия проходил свидетелем по двум громким уголовным делам, участвовал в рейдерских захватах и устраивал выставки своих картин.

По информации СКР, автомобиль под управлением Шенгелия двигался в сторону Петербурга и был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля. Петербургское интернет-издание "Фонтанка" опубликовало фотографии расстрелянного "Мерседеса", стоящего на обочине шоссе.

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на свои источники, следствие намерено проверить связь убийства бизнесмена с его участием в процессе по делу бывшего высокопоставленного офицера СКР Михаила Максименко.

Би-би-си выбрала наиболее интересные моменты из насыщенной биографии Шенгелия, которая местами напоминает криминальный роман.

"Звезда рейдерства"

Уроженец Грузии Бадри Шенгелия в 1990-е годы приобрел известность как один из главных рейдеров Петербурга и стал фигурантом нескольких дел о рейдерских захватах. Однако ему удавалось избегать крупных тюремных сроков.

Группировка Шенгелия начала действовать в Петербурге в 1996 году. Местные оперативники называли его одним из идеологов петербургского рейдерства, утверждая, что именно его люди были авторами наиболее распространенных на тот момент схем захватов собственности.

В 2001 году Шенгелия впервые попал под суд и был признан виновным по делу о мошенничестве, однако в итоге его освободили от наказания по состоянию здоровья.

Вскоре после этого он вновь занялся незаконными сделками с недвижимостью, и в 2006 году против него было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве. На этот раз предпринимателю не удалось избежать наказания: в феврале 2008 года суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам колонии, но год спустя он был освобожден условно-досрочно.

СМИ также называли Шенгелия прототипом одного из персонажей серии криминальных романов Андрея Константинова "Бандитский Петербург".

Дело "ночного губернатора"

Вскоре после выхода на свободу Шенгелия начал давать показания по одному из уголовных дел против Владимира Барсукова-Кумарина, которого СМИ называли лидером "тамбовской" группировки и "ночным губернатором Петербурга".

Кумарин считался одним из самых влиятельных петербургских криминальных авторитетов 1990-х годов. Западные СМИ писали о связях группировки Кумарина с колумбийской наркомафией и с бывшим главой Комитета мэрии Петербурга по внешним связям Владимиром Путиным, однако эта информация не подтверждена

В 2009 году суд приговорил Кумарина к 14 годам тюрьмы за рейдерство, после чего он получил еще ряд крупных тюремных сроков по нескольким уголовным делам, в том числе о покушении на убийство и вымогательстве.

Показания против Кумарина давал в том числе Бадри Шенгелия, который ранее сотрудничал с ним. В интервью "Фонтанке" в 2009 году Шенгелия заявлял, что Кумарин в какой-то момент начал подставлять его, чтобы отвести от себя подозрения.

"Стали появляться статьи в газетах о том, что Шенгелия у нас - самый главный рейдер. А это с его легкой руки за мной началась охота. Потом у меня прошли обыски, и это тоже Кумарин", - говорил бизнесмен.

Шенгелия также утверждал, что в его присутствии Кумарин, не стесняясь, озвучивал приказы о захватах и убийствах.

Украденные часы

Еще одно громкое дело, в котором Бадри Шенгелия выступил как свидетель, касалось коррупции в Следственном комитете.

На этот раз обвиняемым стал экс-глава Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко. 20 апреля Мосгорсуд признал его виновным в получении взяток на общую сумму в 550 тысяч долларов и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, Шенгелия в 2015 году за взятку в 50 тысяч долларов добился от Максименко возбуждения уголовного дела на силовиков, которые якобы незаконно изъяли у него часы Hublot.

Шенгелия также признался, что неоднократно обращался к Максименко за помощью, когда им интересовались в СКР. "Иногда проблемы решались, иногда на какое-то время затихали и снова возобновлялись", - цитировал показания Шенгелия РБК.

Бизнесмен пояснял, что у него установились "финансовые отношения" с Максименко, который наряду с еще несколькими сотрудниками спецслужб был для него "гарантом безопасности" от "всякого беспредела".

При этом в ходе процесса Шенгелия несколько раз менял свои показания по поводу часов: в суде он говорил, что они у него пропали, а на стадии следствия утверждал, что заявление о краже часов было ложным.

Художник-самоучка

В свободное от бизнеса и уголовных дел время Бадри Шенгелия занимался живописью и даже организовывал персональные выставки.

Одна из его последних выставок прошла в Москве в 2015 году в Музее наивного искусства. В анонсе выставки отмечалось, что Шенгелия не является профессиональным художником.

"Никогда не изучавший живописных техник, он взялся за кисть уже в зрелом возрасте. На Рождество дочь преподнесла ему в подарок мольберт и краски - подарок родного человека стал толчком для начала занятий живописью", - сообщали организаторы.