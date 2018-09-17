США: Россия жульничает, подрывая режим санкций против КНДР

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer / Getty

Представитель США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в жульническом отношении к санкциям ООН, введенным в отношении Северной Кореи. Она заявила, что у Америки есть весомые доказательства постоянных и широких нарушений со стороны России.

Об этом она заявила во время заседания Совета Безопасности ООН, в котором сейчас председательствуют США.

Россия, по словам Никки Хейли, поддерживает санкции при голосовании в ООН, но при этом жульничает, "шаг за шагом, санкция за санкцией, раз за разом, ведет работу по подрыву санкционного режима".

"Россия должна прекратить нарушения санкционного режима в отношении Северной Кореи и свою скоординированную работу по сокрытию нарушений режима санкций", - заявила представитель США в ООН.

Представитель США в ООН подчеркнула, что эти нарушения носят не периодический, а постоянный и систематический характер.

Многочисленные нарушения

Схема нарушений, по словам Хейли, выглядит так: с корабля на корабль в море перегружаются запрещенные для импорта в Северную Корею товары - по большей части нефть и уголь.

В качестве примера они привела российское судно "Патриот", которое в апреле 2018 года было поймано во время загрузки запрещенного санкциями ООН керосина северокорейскому судну без захода в порт.

По словам Хейли, у США также есть доказательства того, что введенный ООН режим был неоднократно нарушен и другими судами.

В общей сложности подобные действия были зафиксированы 148 раз. Таким образом, по подсчетам постпреда США, Пхеньян получил как минимум 800 тыс. баррелей керосина и других смежных продуктов только за восемь месяцев этого года.

"Мы знаем, что денежный поток направляется в КНДР для того, чтобы эта страна работала над своей программой вооружений, а не для помощи народу Северной Кореи", - отметила Хейли.

Будущее санкций

По ее словам, после переговоров лидеров США и КНДР страны вышли на путь ядерного разоружения, однако пока не достигли своей цели, поэтому пока рано отменять санкции в отношении этой страны.

Хейли также отметила, что Россия 11 раз голосовала за введение экономических мер против Пхеньяна. Но когда речь заходила об осуждении нарушений санкционного режима со стороны России, ее представители всякий раз блокировали подобные шаги.

Правообладатель иллюстрации Drew Angerer Image caption СБ ООН единогласно ввел санкции против Северной Кореи в 2006 году, однако сейчас единого мнения о будущем санкций нет

Хейли также отметила, что после покушения на брата Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитического вещества США заявили о необходимости ужесточить контроль за химическим и биологическим оружием Северной Кореи.

По ее словам, Россия согласилась с этой инициативой на заседании Совета Безопасности, но заблокировала обновление санкционного списка при его рассмотрении в соответствующем комитете.

США и другие члены Совбеза также заявляли о том, что нужно ужесточать санкции против Пхеньяна до тех пор, пока его руководство не предпримет обещанных шагов по отказу от ядерного оружия.

СБ ООН единогласно ввел санкции против Северной Кореи в 2006 году, чтобы ограничить финансовые возможности для ракетно-ядерной программы этой страны.

Был запрещен экспорт угля, метала, свинца, текстиля и морепродуктов, ограничен импорт неочищенной нефти и керосиновых продуктов.

Руководитель политических программ ООН Розмари Дикарло заявила Совету Безопасности, что несмотря на некоторые позитивные изменения в стране, есть все признаки того, что КНДР продолжает совершенствовать свое ракетно-ядерное оружие.