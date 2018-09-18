Новой версии России о виновных в гибели "Боинга" над Украиной никто не верит

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Россия доказывает, что ракета была пущена в "Боинг" украинцами и, следовательно, подлетела к нему с юга - справа. На фото - реконструкция из обломков носовой части сбитого "Боинга", сделанная международной следственной группой.

Новое заявление министерства обороны России о причастности Украины к гибели пассажирского "Боинга-777" в Донбассе не вызвало никакого доверия у тех, кто занимается расследованием катастрофы. Международная следственная группа напомнила, что предыдущие заявления минобороны были ложью.

Министерство обороны России в понедельник выдвинуло очередную версию о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Российские военные утверждают, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежала украинской воинской части.

Власти Нидерландов и следственная группа, выясняющая обстоятельства катастрофы и гибели 298 человек, считают, что "Боинг" был сбит из зенитно-ракетного комплекса, доставленного с территории России.

Как заявил на брифинге в понедельник начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны Николай Паршин, ракета, фрагменты которой были показаны в мае на пресс-конференции международной Объединенной следственной группы (JIT), была еще в советское время отправлена в военную часть на территории Украины и в Россию больше не возвращалась.

Министр обороны Украины назвал эти заявления ложью; JIT пообещала изучить доводы министерства обороны России, напомнив при этом, что все предыдущие версии и утверждения минобороны оказывались ложными; грузинский блогер напомнил, что Украина продавала "Буки" Грузии, где они были захвачены Россией во время вторжения в 2008 году.

"JIT всегда тщательно анализировала и обрабатывала информацию, представленную Российской Федерацией. В ходе этого анализа JIT приходила к выводу, что информация, ранее предъявленная общественности и JIT министерством обороны России, в нескольких случаях содержала фактические неточности. Примером тому может служить заявление о присутствии истребителя на экранах радаров вблизи рейса MH17, о котором было объявлено в июле 2014 года", - говорится в заявлении Объединенной следственной группы.

Представитель минобороны России рассказал на брифинге в понедельник, что фрагменты ракеты, продемонстрированные в мае на пресс-конференции JIT, принадлежали ракете 9М38.

Эта ракета, согласно журналу учета принятой продукции по изделиям 9М38, произведенным на Долгопрудненском производственном предприятии в 1986 году, получила номер 886847379, и 29 декабря 1986 года она была отправлена в в/ч 20152 - зенитную ракетную бригаду Прикарпатского ВО в Тернопольской области.

Image caption "Изображения тягача, трейлера и "Бука" были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи", - говорится в материалах российского минобороны

На пресс-конференции был показан видеоролик, в котором говорится о фальсификации видеозаписей регистраторов, на которых, как утверждают российские военные, были пририсованы пусковые установки "Бук".

Первой маршрут сбившего MH17 "Бука" по восточной Украине реконструировала, проанализировав снимки и видео с мест, исследовательская группа Bellingcat.

Глава Bellingcat Элиот Хиггинс в своем "Твиттере" написал, что брифинг министерства обороны России впечатлит только "очень тупых людей".

В интервью "Радио Свобода" он подробно разобрал и отверг обвинения российских военных в фальсификации видео, заявив, что российское минобороны неправильно сопоставило тени и объекты из-за низкого разрешения записи.

"Минобороны России предполагает, что верх кабины белый, но это не так. Черная полоска создает солнечный блик, и на фото низкого качества кажется белой", - написал Хиггинс в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост 2, автор: @EliotHiggins The Russian MoD uses the following images to claim the white part of the cabin on the top right shouldn't be visible in shadows. In the second image we see the white part of the top of the cabin turn black when it enters the shadow, but the top right part doesn't 2/ pic.twitter.com/uNQHNLZ9az — Eliot Higgins (@EliotHiggins) 17 сентября 2018 г.

Кроме того, пользователи соцсетей уже отметили, что минобороны говорило об одной съемке, а маршрут "Бука" восстановлен Bellingcat и подтвержден JIT на основании многих фото- и видеосвидетельств.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал доводы российских военных ложью.

"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - цитирует министра Интерфакс.

Известный грузинский блогер Георгий Джахая напомнил на своем сайте, что Украина продала шесть установок "Бук" с ракетами Грузии, а затем они были захвачены российскими военными на базе в городе Сенаки и вывезены в Россию.

"Исчерпывающие доказательства"

Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Причиной крушения самолета стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), ведущая официальное расследование авиакатастрофы.

В мае 2018 года Объединенная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска. Следователи полагают, что поразившая "Боинг" установка была доставлена в Донецкую область из России, а затем увезена обратно.

На публичном оглашении промежуточных результатов расследования были продемонстрированы обломки ракеты, предположительно сбившей самолет. Также было объявлено, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сократился до нескольких десятков человек.

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно, войсковой части №32406), заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Часть ракеты, которая была продемонстрирована Объединенной следственной группой в мае 2018 года

В канун четвертой годовщины авиакатастрофы страны "Большой семерки" и Евросоюз призвали Россию признать ответственность за сбитый над Донбассом лайнер и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы установить виновных.

Москва причастность к крушению "Боинга" категорически отвергает. Россия представила голландским правоохранителям исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность к крушению самолета украинских расчетов ЗРК "Бук", утверждают российские военные.

В российском военном концерне "Алмаз-Антей", который провел собственное расследование, настаивают на том, что уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена с территории, которая не находилась под контролем ополченцев.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет оснований полностью доверять результатам следствия, поскольку она не была допущена к полноценному расследованию.