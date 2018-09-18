Новой версии России о виновных в гибели "Боинга" над Украиной никто не верит

  • 18 сентября 2018
реконструкция из обломков носовой части сбитого "Боинга", сделанная международной следственной группой. Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Россия доказывает, что ракета была пущена в "Боинг" украинцами и, следовательно, подлетела к нему с юга - справа. На фото - реконструкция из обломков носовой части сбитого "Боинга", сделанная международной следственной группой.

Новое заявление министерства обороны России о причастности Украины к гибели пассажирского "Боинга-777" в Донбассе не вызвало никакого доверия у тех, кто занимается расследованием катастрофы. Международная следственная группа напомнила, что предыдущие заявления минобороны были ложью.

Министерство обороны России в понедельник выдвинуло очередную версию о виновных в крушении пассажирского "Боинга-777" в Донбассе в 2014 году. Российские военные утверждают, что ракета, которой был сбит самолет Malaysia Airlines, принадлежала украинской воинской части.

Власти Нидерландов и следственная группа, выясняющая обстоятельства катастрофы и гибели 298 человек, считают, что "Боинг" был сбит из зенитно-ракетного комплекса, доставленного с территории России.

Как заявил на брифинге в понедельник начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны Николай Паршин, ракета, фрагменты которой были показаны в мае на пресс-конференции международной Объединенной следственной группы (JIT), была еще в советское время отправлена в военную часть на территории Украины и в Россию больше не возвращалась.

Министр обороны Украины назвал эти заявления ложью; JIT пообещала изучить доводы министерства обороны России, напомнив при этом, что все предыдущие версии и утверждения минобороны оказывались ложными; грузинский блогер напомнил, что Украина продавала "Буки" Грузии, где они были захвачены Россией во время вторжения в 2008 году.

"JIT всегда тщательно анализировала и обрабатывала информацию, представленную Российской Федерацией. В ходе этого анализа JIT приходила к выводу, что информация, ранее предъявленная общественности и JIT министерством обороны России, в нескольких случаях содержала фактические неточности. Примером тому может служить заявление о присутствии истребителя на экранах радаров вблизи рейса MH17, о котором было объявлено в июле 2014 года", - говорится в заявлении Объединенной следственной группы.

Представитель минобороны России рассказал на брифинге в понедельник, что фрагменты ракеты, продемонстрированные в мае на пресс-конференции JIT, принадлежали ракете 9М38.

Эта ракета, согласно журналу учета принятой продукции по изделиям 9М38, произведенным на Долгопрудненском производственном предприятии в 1986 году, получила номер 886847379, и 29 декабря 1986 года она была отправлена в в/ч 20152 - зенитную ракетную бригаду Прикарпатского ВО в Тернопольской области.

Image caption "Изображения тягача, трейлера и "Бука" были вмонтированы в изображение соответствующего участка автотранспортной улицы при изготовлении данной видеозаписи", - говорится в материалах российского минобороны

На пресс-конференции был показан видеоролик, в котором говорится о фальсификации видеозаписей регистраторов, на которых, как утверждают российские военные, были пририсованы пусковые установки "Бук".

Первой маршрут сбившего MH17 "Бука" по восточной Украине реконструировала, проанализировав снимки и видео с мест, исследовательская группа Bellingcat.

Глава Bellingcat Элиот Хиггинс в своем "Твиттере" написал, что брифинг министерства обороны России впечатлит только "очень тупых людей".

В интервью "Радио Свобода" он подробно разобрал и отверг обвинения российских военных в фальсификации видео, заявив, что российское минобороны неправильно сопоставило тени и объекты из-за низкого разрешения записи.

"Минобороны России предполагает, что верх кабины белый, но это не так. Черная полоска создает солнечный блик, и на фото низкого качества кажется белой", - написал Хиггинс в "Твиттере".

Кроме того, пользователи соцсетей уже отметили, что минобороны говорило об одной съемке, а маршрут "Бука" восстановлен Bellingcat и подтвержден JIT на основании многих фото- и видеосвидетельств.

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал доводы российских военных ложью.

"Это очередная ложь, это очередной фейк Российской Федерации, который свидетельствует о том, что Россия точно не отказалась от своих планов по подрыву авторитета Украины, по подрыву ситуации в целом. Им нужна причина, чтобы обострить ситуацию", - цитирует министра Интерфакс.

Известный грузинский блогер Георгий Джахая напомнил на своем сайте, что Украина продала шесть установок "Бук" с ракетами Грузии, а затем они были захвачены российскими военными на базе в городе Сенаки и вывезены в Россию.

"Исчерпывающие доказательства"

Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. Все они погибли.

Причиной крушения самолета стала ракета "земля-воздух", выпущенная из установки "Бук". К такому выводу пришел Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), ведущая официальное расследование авиакатастрофы.

В мае 2018 года Объединенная следственная группа объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в районе Курска. Следователи полагают, что поразившая "Боинг" установка была доставлена в Донецкую область из России, а затем увезена обратно.

На публичном оглашении промежуточных результатов расследования были продемонстрированы обломки ракеты, предположительно сбившей самолет. Также было объявлено, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сократился до нескольких десятков человек.

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно, войсковой части №32406), заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

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Image caption Часть ракеты, которая была продемонстрирована Объединенной следственной группой в мае 2018 года

В канун четвертой годовщины авиакатастрофы страны "Большой семерки" и Евросоюз призвали Россию признать ответственность за сбитый над Донбассом лайнер и в полной мере сотрудничать со следствием, чтобы установить виновных.

Москва причастность к крушению "Боинга" категорически отвергает. Россия представила голландским правоохранителям исчерпывающие доказательства, указывающие на причастность к крушению самолета украинских расчетов ЗРК "Бук", утверждают российские военные.

В российском военном концерне "Алмаз-Антей", который провел собственное расследование, настаивают на том, что уничтожившая самолет ракета была снята с вооружения российской армии и выпущена с территории, которая не находилась под контролем ополченцев.

В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет оснований полностью доверять результатам следствия, поскольку она не была допущена к полноценному расследованию.

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