В США вручили премию "Эмми". Главный приз у "Игры престолов"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2015-16 годах "Игра престолов" суммарно взяла 24 премии, а в этом году претендовала на награды сразу в 22 номинациях

В Лос-Анджелесе прошла 70-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". Награду в главной категории - "Лучший драматический сериал" - получила "Игра престолов", созданная каналом HBO.

В ключевой категории также были представлены сериалы "Корона" (Netflix), "Американцы" (Fox), "Это мы" (NBC), "Очень странные дела" (Netflix), "Мир Дикого Запада" (HBO) и "Рассказ служанки" (Hulu).

"Игра престолов" также взяла награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале. Ее получил актер Питер Динклэйдж, исполняющий роль Тириона Ланнистера.

Ранее "Игра престолов" стала фаворитом технической премии "Эмми", завоевав семь наград. "Подпремия" главной телевизионной награды в категориях Creative Arts была проведена 8-9 сентября.

В категории "Лучший актер в драматическом сериале" победу одержал Мэттью Риз ("Американцы"). Его конкурентами были Джейсон Бейтман ("Озарк"), Стерлинг Браун ("Это мы"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Майло Вентимилья ("Это мы") и Джеффри Райт ("Мир Дикого Запада").

Премия в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" досталась Клер Фой, сыгравшей главную роль в "Короне". Она смогла обойти Татьяну Маслани ("Темное дитя"), Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), Сандру О ("Убивая Еву"), Кери Рассел ("Американцы") и Эван Рэйчел Вуд ("Мир Дикого Запада").

Лучшим комедийным сериалом стал "Удивительная миссис Мейзел" (канал Amazon Prime Video). В этой номинации он соперничал с сериалами "Атланта" (FX), "Барри" (HBO), "Черная комедия" (ABC), "Блеск" (Netflix), "Умерь свой энтузиазм" (HBO), "Силиконовая долина" (HBO) и "Несгибаемая Кимми Шмидт" (Netflix).

Лучшим актером в комедийном сериале стал Билл Хейдер ("Барри"), актрисой - Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел").

В номинации "Лучший актер в мини-сериале или телефильме" статуэтка "Эмми" досталась Дарренну Криссу ("Американская история преступлений"), сыгравшему убийцу итальянского модельера Джанни Версаче. "Американская история преступлений" также названа лучшим мини-сериалом.

Лучшей актрисой в мини-сериале стала Реджина Кинг, сыгравшая в криминальной драме "Семь секунд" (адаптация фильма "Майор" российского режиссера Юрия Быкова).