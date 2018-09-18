Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

Российский Ил-20, пропавший над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по объектам в провинции Латакия. При крушении погибли 15 российских военнослужащих.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, израильские средства управления авиацией и летчики "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км".

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - подчеркнул Конашенков.

По словам представителя минобороны, вечером в понедельник четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия со стороны Средиземного моря.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - заявил Конашенков.

В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать заявления российского минобороны, передает Интерфакс.

Ранее в минобороны сообщили, что самолет-разведчик Ил-20, выполнявший полет над Средиземным морем, пропал с радаров во время атаки израильских истребителей по объектам провинции Латакия. Сообщалось, что на борту российского самолета находились 14 человек.

При этом источники западных СМИ сообщали, что российский самолет могли случайно сбить сирийские силы ПВО.

Новость дополняется