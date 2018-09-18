Путин передал Чечне компанию, которой управляла "Роснефть"

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/POOL/TASS Image caption В 2016 году Кадыров жаловался Путину, что правительство не выполняет его просьбу

Президент России Владимир Путин передал Чечне все акции компании "Чеченнефтехимпром". Таким образом он выполнил просьбу главы региона Рамзана Кадырова, озвученную еще в 2015 году.

Указ о передаче нефтяной компании подписан 18 сентября и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, правительство России должно осуществить передачу акций в течение двух месяцев.

До этого все акции "Чеченнефтехимпрома" принадлежали Росимуществу, которое сдавало предприятие в аренду "Роснефти".

Как написал Кадыров в своем "Телеграме", передача компании Чечне в условиях санкций "откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и, соответственно, рабочих мест".

В декабре 2015 года стало Кадыров обратился к Путину с просьбой передать нефтяную компанию в собственность Чечни. На тот момент активами "Чеченнефтехимпрома" на правах аренды управляла "Роснефть".

В своем письме Путину Кадыров, в частности, отмечал, что значительный потенциал "Чеченнефтехимпрома", не связанный с нефтепереработкой, практически не используется, а также сообщал, что власти республики хотят построить там завод по производству литий-ионных аккумуляторов.

Путин поддержал предложение главы Чечни, однако через полгода Кадыров пожаловался ему, что правительство так и не приняло решение по этому вопросу.

Кадыров и "Роснефть"

В сентябре 2016 года газета "Коммерсант" сообщила, что "Роснефть" предложила принципиально новую схему решения проблемы "Чеченнефтехимпрома".

По информации издания, "Роснефть" предложила отдать Грозному лишь участок земли под строительство завода литиево-ионных аккумуляторов, а весь "Чеченнефтехимпром" сделать частью "Роснефтегаза" (госкомпании, на балансе которой находится контрольный пакет акций "Роснефти").

В противном случае "Роснефть" выражала готовность продать Чечне или другому инвестору свой "Грознефтегаз", который работал на арендованных активах "Чеченнефтехимпрома".

В марте 2017 года Кадыров заявил, что цена активов "Роснефти", которые предполагается продать региону, завышена, а относиться к Чечне нужно как к "послевоенному региону".

Через месяц газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о конфликте главы "Роснефти" Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова из-за чеченских нефтяных активов. Оба героя публикации выпустили заявление, в котором назвали эти сведения "заведомо бездоказательной и сознательной ложью", и пригрозили изданию судом.

Вскоре после этого РБК сообщил, что Сечин и Кадыров договорились о том, что "Роснефть" продолжит работу в Чечне и не будет продавать республике свои региональные активы (основной из них - "Грознефтегаз").

В своем сообщении в "Телеграме" во вторник Кадыров подчеркнул, что никаких проблем с реализацией сделки о передаче "Чеченнефтехимпрома" не было.

"Хочу отметить несостоятельность отдельных комментариев о том, что какие-то влиятельные силы оказывали сильное сопротивление, стараясь не допустить положительного решения вопроса", - написал глава Чечни.