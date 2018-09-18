Путин передал Чечне компанию, которой управляла "Роснефть"
Президент России Владимир Путин передал Чечне все акции компании "Чеченнефтехимпром". Таким образом он выполнил просьбу главы региона Рамзана Кадырова, озвученную еще в 2015 году.
Указ о передаче нефтяной компании подписан 18 сентября и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, правительство России должно осуществить передачу акций в течение двух месяцев.
До этого все акции "Чеченнефтехимпрома" принадлежали Росимуществу, которое сдавало предприятие в аренду "Роснефти".
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Как написал Кадыров в своем "Телеграме", передача компании Чечне в условиях санкций "откроет новые возможности для социально-экономического развития, создания новых производств и, соответственно, рабочих мест".
В декабре 2015 года стало Кадыров обратился к Путину с просьбой передать нефтяную компанию в собственность Чечни. На тот момент активами "Чеченнефтехимпрома" на правах аренды управляла "Роснефть".
В своем письме Путину Кадыров, в частности, отмечал, что значительный потенциал "Чеченнефтехимпрома", не связанный с нефтепереработкой, практически не используется, а также сообщал, что власти республики хотят построить там завод по производству литий-ионных аккумуляторов.
Путин поддержал предложение главы Чечни, однако через полгода Кадыров пожаловался ему, что правительство так и не приняло решение по этому вопросу.
Кадыров и "Роснефть"
В сентябре 2016 года газета "Коммерсант" сообщила, что "Роснефть" предложила принципиально новую схему решения проблемы "Чеченнефтехимпрома".
По информации издания, "Роснефть" предложила отдать Грозному лишь участок земли под строительство завода литиево-ионных аккумуляторов, а весь "Чеченнефтехимпром" сделать частью "Роснефтегаза" (госкомпании, на балансе которой находится контрольный пакет акций "Роснефти").
В противном случае "Роснефть" выражала готовность продать Чечне или другому инвестору свой "Грознефтегаз", который работал на арендованных активах "Чеченнефтехимпрома".
В марте 2017 года Кадыров заявил, что цена активов "Роснефти", которые предполагается продать региону, завышена, а относиться к Чечне нужно как к "послевоенному региону".
Через месяц газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о конфликте главы "Роснефти" Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова из-за чеченских нефтяных активов. Оба героя публикации выпустили заявление, в котором назвали эти сведения "заведомо бездоказательной и сознательной ложью", и пригрозили изданию судом.
Вскоре после этого РБК сообщил, что Сечин и Кадыров договорились о том, что "Роснефть" продолжит работу в Чечне и не будет продавать республике свои региональные активы (основной из них - "Грознефтегаз").
В своем сообщении в "Телеграме" во вторник Кадыров подчеркнул, что никаких проблем с реализацией сделки о передаче "Чеченнефтехимпрома" не было.
"Хочу отметить несостоятельность отдельных комментариев о том, что какие-то влиятельные силы оказывали сильное сопротивление, стараясь не допустить положительного решения вопроса", - написал глава Чечни.