ЦИК предложил признать выборы в Приморском крае недействительными

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ЦИК России предлагает признать губернаторские выборы в Приморском крае недействительными, заявила глава комиссии Элла Памфилова. При подсчете голосов там в последний момент вперед вышел врио губернатора, коммунисты заявили о краже голосов. Это было "грубое вмешательство в избирательную кампанию", решили в ЦИК России.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", - заявила Памфилова на заседании комиссии в Москве.

Новые выборы губернатора Приморья, если краевой избирком прислушается к рекомендации ЦИК, состоятся через три месяца, пояснила Памфилова.

Врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), признанный победителем выборов, после этого заявил, что не будет больше баллотироваться. "Я уже не буду участвовать в выборах", - сказал он ТАСС. Правда, позже он заявил, что "на третий тур надо идти", передает РИА Новости.

Причем ЦИК по закону не может сам принять решение - ни о признании выборов недействительными, ни о пересчете голосов. Это должен сделать избирком Приморского края.

"Решение по выборам в любом случае будет принимать избирательная комиссия Приморского края", - говорила ранее Интерфаксу секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Скандал во втором туре

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, а его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%.

При этом на протяжении всего подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, а единоросс отставал на 6-8%. Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

Коммунисты сочли это безусловным признаком переписывания протоколов голосования, то есть кражи голосов у их кандидата. Эксперты согласны с ними.

Когда врио губернатора, назначенный президентом Владимиром Путиным, стал проигрывать при подсчете голосов во втором туре, в Приморье был применен жесткий сценарий, таких скачков с голосами не бывает, говорил газете "Ведомости" источник, близкий к Кремлю.

При этом кандидат от "Единой России" также предъявлял претензии к своему конкуренту и подавал жалобы.

Ищенко не согласен с предложением ЦИК о признании выборов недействительными. "У нас по законодательству для того, чтобы отменить результаты выборов, должно быть как минимум 25% бюллетеней сфальсифицировано и отменено 25% участков", - сказал он телеканалу RTVI.

"Мы избрали губернатора", - добавил коммунист. Будет ли он допущен на повторные губернаторские выборы, если приморский избирком отменит итоги выборов, пока непонятно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что ему еще надо разобраться в ситуации.

Что решил ЦИК

Во время заседания ЦИК в Москве журналистам раздали справку. В ней говорится: "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно".

Памфилова, как передает Интерфакс, напомнила, что на 13 избирательных участках подсчет голосов пришлось отменить, так как члены комиссии не смогли внести данные в систему ГАС "Выборы" из-за сработавшей пожарной сигнализации.

На этих 13 участках могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, а разница в голосах в пользу Тарасенко составила около 7 тысяч, подчеркивается в справке.

"Анализ жалоб, - пришли к выводу в ЦИК России, - дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса".

Media playback is unsupported on your device Выборы в Приморье – политический Чернобыль?

Приехала комиссия

В среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК во главе с Сиябшахом Шапиевым.

Ранее Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут приняты меры вплоть до отмены результатов голосования на некоторых избирательных участках или в целом.

"Мы ждем не просто стенаний и восклицаний от кандидатов в прессе, а ждем подтверждения их обвинений в виде фактов. Тщательно все изучим. До среды мы берем тайм-аут на изучение того, что придет к нам", - говорила она.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября.