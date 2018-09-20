Приморский избирком отменил результаты губернаторских выборов

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption После заявления ЦИК о необходимости отменить результаты выборов, единоросс Андрей Тарасенко долго не мог определиться во поводу своего дальнейшего участия в них

Избирательная комиссия Приморского края приняла решение об отмене результатов губернаторских выборов, на которых врио главы региона внезапно вырвался вперед в самом конце подсчета голосов.

За признание результатов второго тура выборов недействительными проголосовали 12 из 13 членов комиссии.

"Решение принято", - сообщила председатель комиссии Татьяна Гладких.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, обнаружившая нарушения в проведении выборов, рекомендовала краевому избиркому признать их результаты недействительными, а в противном случае пообещала сделать это самостоятельно.

До новых выборов руководить регионом будет врио губернатора Андрей Тарасенко, сообщил журналистам представитель ЦИК Сиявшах Магомедов. "Он остается исполняющим обязанности, пока другой [глава региона] не избран", - сказал он.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, считающий себя фактическим победителем второго тура, заявил, что намерен обжаловать решение избиркома об отмене результатов выборов в суде.

Новые выборы губернатора Приморского края, согласно законодательству, должны состояться через три месяца.

Что произошло?

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, а его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%.

При этом на протяжении всего подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, а единоросс отставал на 6-8%. Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее одного процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

Коммунисты сочли это безусловным признаком кражи голосов у их кандидата и подали жалобы в прокуратуру и Следственный комитет. При этом кандидат от "Единой России" также предъявлял претензии к своему сопернику и подавал жалобы.

В среду, 19 сентября, ЦИК объявил, что обнаружил факты приписывания голосов на 19 избирательных участках в Приморье и рекомендовал крайизбиркому отменить результаты выборов.

В ЦИКе также отметили, что на 13 избирательных участках подсчет голосов пришлось отменить, так как члены комиссии не смогли внести данные в систему ГАС "Выборы" из-за сработавшей пожарной сигнализации.

На этих участках, по оценкам комиссии, могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, а разница в голосах в пользу Тарасенко составила всего семь тысяч.

"Анализ жалоб дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса", - заключили в ЦИКе.

Глава комиссии Элла Памфилова пообещала передать информация о нарушениях на выборах в Приморье правоохранительным органам и пригрозила и в дальнейшем отменять итоги выборов, которые будут проходить с нарушениями.

Следственный комитет уже начал проверку нарушений на выборах в Приморье, сообщили в ведомстве. "Если будут признаки преступлений, будут возбуждены уголовные дела. Пока дела не возбуждены. Проверки проходят по каждому отдельному факту нарушений", - сказал представитель СКР агентству РИА Новости.