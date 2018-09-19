Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России

Правообладатель иллюстрации Niels Meilvang/AFP/Getty Images Image caption Томас Борген продолжит исполнять обязанности генерального директора до того, как ему найдут замену

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет Danske Bank после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка.

"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", - говорится в заявлении Боргена.

Он также заявил, что сожалеет о сложившейся ситуации, передает агентство Рейтер.

Как сообщили в банке, внутреннее расследование показало, что Борген не нарушал своих обязательств перед Danske Bank. Он продолжит исполнять обязанности генерального директора до того, как ему найдут замену. В банке не уточняют, сколько это может занять времени.

На открытии торгов в среду акции банка упали более чем на 6%.

Претензии к Danske Bank

В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.

После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.

В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат" или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.

В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.

В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.

Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал, писала газета.

Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".