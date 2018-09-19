Глава Danske Bank увольняется из-за скандала с отмыванием денег из России
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет Danske Bank после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания денег из России и бывшего СССР в эстонском представительстве банка.
"Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку", - говорится в заявлении Боргена.
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Он также заявил, что сожалеет о сложившейся ситуации, передает агентство Рейтер.
Как сообщили в банке, внутреннее расследование показало, что Борген не нарушал своих обязательств перед Danske Bank. Он продолжит исполнять обязанности генерального директора до того, как ему найдут замену. В банке не уточняют, сколько это может занять времени.
На открытии торгов в среду акции банка упали более чем на 6%.
Претензии к Danske Bank
В 2014 году финансовая инспекция Эстонии обнаружила в банке "систематические нарушения процедур контроля рисков": филиал, вероятно, не всегда знал, чьи деньги он проводил через свои счета, а также источник их происхождения.
После этого два года подряд Danske Bank переживал череду проверок и претензий. Он начал закрывать подозрительные счета в эстонском филиале, а в 2015 году полностью закрыл все счета нерезидентов.
В марте 2017 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, объединяющий журналистов из разных стран, рассказал новые подробности о схеме отмывания средств, получившей название "ландромат" или "молдавская схема". По его информации, при помощи молдавских судов из России с 2011 по 2014 годы вывели около 22 млрд долларов.
В феврале 2018 года датская газета Berlingske и британская Guardian сообщили, что в эстонском филиале Danske Bank, возможно, отмывались деньги "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ. Пресс-секретарь российского президента тогда заявил, что "это не вопрос Кремля" и они не знают ничего об этом.
В сентябре 2018 года газета Financial Times со ссылкой на независимое расследование написала, что за один год через эстонское представительство Danske Bank было отмыто 30 млрд долларов из России и бывшего СССР.
Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал, писала газета.
Знакомый с расследованием человек говорил Financial Times: "От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов".