Скандал с иголками в клубнике в Австралии: полиция арестовала подростка

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Власти Австралии получили более сотни жалоб на иглы в клубнике

Полиция Австралии арестовала подростка, который признался в том, что подкладывал иголки в клубнику. Фрукты с металлическими иглами, продававшиеся в местных магазинах, ранее вызвали панику по всей стране.

Как сообщил помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, арестованный мальчик, скорее всего, подкладывал иглы в клубнику ради забавы.

"Мы нашли юношу, который признался в ряде шалостей, в том числе в полкладывании игл в клубнику; им будут заниматься службы по работе с молодежью", - сказал Смит.

Первые случаи обнаружения иголок в клубнике были зафиксированы в штате Квинсленд. Затем фрукты с иглами начали попадаться и жителям других штатов. Покупатели также сообщали об острых металлических предметах в бананах и яблоках.

Точное число пострадавших от игл в клубнике пока неизвестно, власти сообщают как минимум о сотне поступивших жалоб. Эти случаи быстро посеяли панику как среди покупателей, так и среди производителей фруктов.

Власти Квинсленда заявили, что некоторые торговые партнеры в России и Британии уже заблокировали импорт клубники из Австралии, а соседняя Новая Зеландия сообщила, что намерена изъять всю австралийскую клубнику из своих супермаркетов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полки с клубникой во многих супермаркетах Австралии опустели

Сообщается, что некоторые производители были вынуждены уничтожить весь урожай ягод после сообщений об иглах.

Власти Австралии срочно ввели дополнительные меры по контролю за экспортом клубники: теперь экспортеры, в частности, обязаны пропускать весь свой товар через металлодетекторы.

Многие австралийские политики и пользователи соцсетей активно выступили в защиту фруктовой индустрии страны. Они призывают покупателей поддержать фермеров и не отказываться от покупки фруктов, но обязательно разрезать их пополам, прежде чем употреблять в пищу.

К сетевой акции #SmashAStrawb примкнул в том числе премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн.

"Жители Западной Австралии, поддержите национальную индустрию. Разрезайте ее (клубнику) пополам и ешьте, чтобы помочь нашим фермерам", - написал он в своем "Твиттере".

В интернете также появились сотни рецептов джемов, пирогов и других блюд из клубники. "Режьте ее (клубнику), но не отказывайтесь от нее", - пишет в своих аккаунтах Национальная партия Австралии.

"Трус и жалкий червь"

В среду премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что власти намерены ужесточить наказание за порчу фруктов. Сейчас максимальный тюремный срок за такое преступление составляет 10 лет, однако теперь его предложено увеличить до 15 лет.

Новые меры, которые парламент рассмотрит уже на этой неделе, также направлены против тех, кто устраивает розыгрыши и шалости, угрожающие жизни и здоровью людей.

"Это не шутка, это не смешно. Вы подвергаете опасности жизни трудолюбивых австралийцев, вы пугаете детей. Ты трус и жалкий червь, и если ты делаешь такие вещи в этой стране, то мы за тобой придем", - заявил Моррисон, обращаясь к виновникам таких преступлений.

Ранее три австралийских штата объявили о награде в 100 тыс. австралийских долларов (71,7 тыс. долларов США) за информацию, которая может помочь в расследовании этого преступления.

Ежегодный оборот клубничного рынка Австралии оценивается в 130 млн австралийских долларов (93 млн долларов США). Большая часть фруктов выращивается в штате Квинсленд, где работают около 150 компаний-производителей клубники.