Назад в будущее: Sony представила мини-версию классической приставки PlayStation
Компания Sony представила новую миниатюрную версию первой игровой консоли PlayStation. Она почти вдвое меньше оригинальной приставки, выпущенной в 1994 году.
В продажу новая консоль должна поступить 3 декабря. Для нее будет выпущено 20 классических игр, включая Final Fantasy VII и Tekken 3.
Это первая компактная консоль для видеоигр, выпущенная Sony. Ранее другой гигант на рынке видеоигр - компания Nintendo - выпустила новые версии своих приставок NES и SNES, которые также комплектуются набором классических игр.
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Уменьшенная модель NES оказалась настолько популярной, что обогнала по продажам современные консоли PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Стоимость PlayStation Classic составит 90 фунтов (118 долларов). В комплект также будет входить кабель HDMI для подключения к телевизору и два игровых пульта.
Дизайн новой приставки максимально приближен к классической версии - в ней даже есть имитация дисковода, хотя игры на дисках уже не выпускаются. Вместо этого в приставке есть виртуальная карта памяти, позволяющая пользователям сохранять свои достижения по ходу игры.
Выпуск приставки приурочен к 24-летию со дня поступления в продажу первой консоли PlayStation, которую начали продавать в Японии 3 декабря 1994 года. Она стала настоящий прорывом в мире видеоигр благодаря мощному процессору и трехмерной графике; по всему миру было продано более 100 млн экземпляров.
Ностальгия по старым технологиям
"Она изменила все, она стала частью молодежной культуры", - вспоминает легендарную приставку обозревательница видеоигр Челла Раманан.
"Это была первая приставка, которая у меня появилась. Sony провела отличную рекламную кампанию, делая упор на клубную культуру, чтоби игры выглядели круче. Это стало модной вещью среди 20-летних", - говорит Раманан.
По ее мнению, перевыпуск классических приставок мотивируется широко распространенной ностальгией по 1980-м и 1990-м годам, и это касается не только видеоигр, но также поп-музыки и телешоу.
"В них (приставках) есть эстетика, которую люди ценили в более старых технологиях. Есть какое-то обаяние в этих больших, громоздких кнопках", - отмечает Раманан.
Обновленные приставки также позволяют молодому поколению играть в классические видеоигры.
"Индустрия идет вперед, поэтому мы должны находить способ поддерживать архивы своей истории", - поясняет эксперт.