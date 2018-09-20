Российское антидопинговое агентство восстановили в правах

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проголосовал за восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), деятельность которого была приостановлена в 2015 году.

Решение было принято на заседании исполкома ВАДА, которое прошло в четверг на Сейшельских Островах. За него проголосовали девять членов исполкома из 12. РУСАДА вновь будет отстранено, если российская сторона к концу года не предоставит доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Российский вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует спорт, приветствовала решение ВАДА.

"За последние годы в России проделана огромная работа по созданию прозрачных и понятных условий противодействия допингу. Впервые были приняты изменения на законодательном уровне, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов. Утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте", - сказала Голодец.

14 сентября стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации восстановить РУСАДА на заседании 20 сентября.

Против этого выступили антидопинговые агентства 13 стран, в том числе США, Канады и Великобритании, а также Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

Они отмечали, что Россия не выполнила в полном объеме требования для восстановления РУСАДА, в частности, не признала выводы доклада профессора Ричарда Макларена о манипуляциях в российской антидопинговой системе.

По информации Би-би-си, руководство ВАДА предложило российской стороне упрощенные условия для восстановления статуса РУСАДА, и она на них согласилась.

В качестве компромисса в ВАДА предложили России письменно признать выводы комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида, расследовавшей ситуацию с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В докладе комиссии говорилось, что некоторые сотрудники министерства спорта, не связанные "государственным заговором", участвовали в махинациях с пробами.

По данным Би-би-си, 13 сентября, за день до того, как в ВАДА выступили за восстановление РУСАДА, министр спорта России Павел Колобков направил в организацию письмо, в котором согласился на предложенные условия.

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА о выявленной в России системе применения и сокрытия допинга, поддерживаемой на высшем уровне.

Это привело к недопуску всей российской сборной на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Частично были отстранены и спортсмены, которые должны были принять участие в Олимпийских играх - решения об их допуске принимали международные федерации по разным видам спорта.

Доклад независимой комиссии ВАДА был составлен в том числе с учетом показаний бывшего главы московской лаборатории РУСАДА Григория Родченкова, который стал информатором ВАДА.

На этой неделе Родченков призвал ВАДА воздержаться от восстановления аккредитации РУСАДА. По его словам, это восстановление Российского антидопингового агентства в правах станет катастрофой для мирового спорта.

"Есть однозначное и твердое требование ВАДА, согласно которому российские спортивные власти должны полностью признать отчет Макларена и предоставить все улики, включая базы данных и все образцы из московской лаборатории", - написал Родченков в статье для газеты USA Today.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об отстранении российской сборной от зимней Олимпиады в Пхенчхане, прошедшей в феврале 2018 года. На Играх смогли выступить только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов. Они поехали в Южную Корею как "олимпийские спортсмены из России".

После завершения Игр в Пхенчхане МОК восстановил членство России в организации.