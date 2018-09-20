Полиция: отравление Анны Шапиро в Солсбери, скорее всего, инсценировка

Правообладатель иллюстрации Instagram Anna Shapiro Image caption Фото Анны Шапиро и Алекса Кинга из "Инстаграма" Шапиро, 2015 год

Британская полиция предполагает, что воскресное отравление бывшей модели Анны Шапиро и ее мужа, известного пранкстера Алекса Кинга, в ресторане в Солсбери, вероятно, было инсценировкой.

Таблоид Sun в среду вечером удалил интервью с Анной Шапиро, в котором она заявила, что ее пытались отравить "путинские киллеры" за то, что она сменила российское гражданство на израильское и критиковала Путина. Некоторое время по адресу интервью висело сообщение, что оно удалено "по причинам юридического характера".

Источники в полиции сообщили Би-би-си, что версия об инсценировке определенно будет рассмотрена следствием по делу об инциденте с Кингом и Шапиро. В то же время полицейские подчеркивают, что пока Кинг не допрошен, они не могут исключать никаких версий.

Предполагаемое отравление Кинга и Шапиро в ресторане Prezzo в Солсбери в минувшее воскресенье вызвало большой переполох, поскольку полгода назад в этом городе были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а четырьмя месяцами позже тем же "Новичком" случайно отравились местные жители Дон Стерджес и Чарли Роули.

Больница Солсбери вечером в среду объявила, что проверила Кинга и Шапиро на следы "Новичка", не обнаружила никаких следов нервно-паралитических отравляющих веществ и выписала обоих, удостоверившись, что их здоровью ничто не угрожает.

Из неофициальных источников Би-би-си известно, что врачи не обнаружили следов не только "Новичка", но и вообще каких-либо ядов.

В интервью Sun Шапиро сказала, что ее с мужем отравили стрихнином, и что Кинг введен в искусственную кому.

Связаться с самими Кингом и Шапиро журналисты пока не могут.

42-летний Алекс Кинг имеет судимость: в 2004 году он признал свою вину в распространении детской порнографии.

Кроме того, Кинг известен, в частности, тем, что в 2006 году обманом проник на церемонию премьеры одного фильма, чтобы на спор пожать руку принцу Чарльзу. Он сам говорил, что поспорил на 100 тысяч фунтов со своим тогдашним работодателем, судимым за мошенничество Эдвардом Дэвенпортом.

Инцидент с Кингом и Шапиро в Prezzo обернулся немалыми расходами для полиции и ресторана.

Полицейские сразу присвоили инциденту статус особой важности, ресторан оцепили, на место прибыли несколько машин "Скорой помощи" и специалист в костюме химической защиты; людей из ресторана долго не выпускали, к ресторану никого не подпускали.

"В качестве меры предосторожности ресторан и прилегающие к нему улицы были заблокированы, пока полицейские обследовали место происшествия и пытались установить, из-за чего посетители ресторана почувствовали недомогание", - объяснила полиция графства Уилтшир, где находится Солсбери.

Ресторан был закрыт до среды.

В отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Британия официально обвинила сотрудников российской военной разведки, приехавших в Англию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

13 сентября люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT. Они сказали, что действительно были в Солсбери 3 и 4 марта, но ездили туда исключительно с туристическими целями: посмотреть знаменитый собор. Свою причастность к отравлению и к спецслужбам они отрицали.

В конце июня "Новичком" отравились местные жители Стерджес и Чарли Роули. Они нашли поддельный флакон духов с "Новичком" в контейнере для сбора вещей для бедных. Дон Стерджес умерла, у нее осталось трое детей.