Кэри Фукунага станет режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фукунага не так давно закончил съемки телесериала компании Netflix "Маньяк", где в главных ролях сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл

Новый фильм о Джеймсе Бонде поставит американский кинорежиссер Кэри Фукунага.

Фукунага заменит британца Дэнни Бойла, решившего отказаться от съемок из-за, как он сказал, "творческих разногласий".

Продюсеры Майкл Уилсон и Барбара Брокколи говорят, что Фукунага - разносторонний режиссер, которого отличают новаторские подходы.

Не так давно он закончил съемки сериала компании Netflix "Маньяк", где в главных ролях сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл.

Продюсеры цикла о Бонде говорят, что Фукунага - замечательный выбор, и они очень довольны, что будут с ним работать.

Кто такой Кэри Дзёдзи Фукунага?

Фукунага стал известен в 2009 году, когда написал сценарий и снял фильм "Без имени" о том, как девушка из Гондураса и мексиканский гангстер пересекают американскую границу. За этот фильм он получил британскую премию авторского кино за лучший иностранный фильм, три премии на фестивале Сандэнс, а также премию на Эдинбургском кинофестивале.

В 2011 году Фукунага снял новую адаптацию "Джейн Эйр", в которой снимались Миа Васиковска, Майкл Фассбендер и Джейми Белл. Фильм был номинирован на "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

В 2015 году Фукунага снял первые эпизоды телесериала "Настоящий детектив", в которых сыграли Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.

Фукунага родился и вырос в Калифорнии. Сейчас он живет в Нью-Йорке. До этого жил во Франции и Мексике. Он говорит по-французски и по-испански.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэниел Крейг вновь будет Джеймсом Бондом

Съемки нового фильма о Бонде начнутся в марте 2019 года, он выйдет в прокат 14 февраля 2020 года.

До того, как Дэнни Бойл решил уйти из этого проекта, планировалось, что фильм выйдет на экраны в Великобритании 25 октября 2019 года, а две недели спустя - в США.

Но перемена режиссера, естественно, привела к задержкам.