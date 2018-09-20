Поезд в Нидерландах сбил электрокар для школьников. Четыре ребенка погибли

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Причины аварии на железнодорожном переезде в городе Осс до конца не ясны

Четверо детей погибли в Нидерландах после того, как электрокар с ними попал под поезд.

Электрокар, которым управляла сотрудница детского центра города Осс, расположенного на западе от Неймегена, должен был доставить младшеклассников в школу. Сотрудница центра и еще один ребенок серьезно пострадали в аварии.

Электрокар только что доставил детей в одну из школ и направлялся в другую. Погибшие дети посещали начальную школу, которая в Голландии начинается с четырех лет.

Что привело к аварии?

Переезд был оборудован шлагбаумами, но электрокар, который выглядит как фургончик с открытым верхом, с пятью детьми, по неподтвержденным данным, выехал на переезд по велосипедной дорожке за несколько секунд до того, как там оказался поезд.

По словам очевидцев, в момент появления электрокара на переезде 15 автомобилей стояли в очереди перед шлагбаумом. Женщина, управлявшая попавшим в аварию электрокаром, заявила о неисправности тормозов.

Электрокары, подобные этому, называются Stint и зачастую используются в Нидерландах детскими садами для перевозки маленьких детей, хотя изначально были сконструированы для транспортировки грузов. Они представляют собой четырехколесную тележку с электродвигателем, которой при помощи руля велосипедного типа управляет водитель, стоящий на площадке позади тележки.

Местные правила дорожного движения, рассматривают это транспортное средство с максимальной скоростью около 17 км/ч как гибрид скутера Segway и грузового велосипеда. На них разрешено перевозить детей от четырех лет, а управлять такой повозкой может любой человек достигший шестнадцатилетия и прослушавший небольшой курс по теории вождения. В последнее время такие электрокары стали особенно популярным в Нидерландах: сейчас в стране эксплуатируется около 30 тысяч тележек типа Stint.

Правообладатель иллюстрации Stint Urban Mobility

Основатель компании Renzen, которая производит электрокары Stint, заявил в беседе с национальной радиокомпанией, что данный инцидент - худшее, что могло случиться, но для каких-либо выводов ему необходимо посетить место аварии.

Министр инфраструктуры и окружающей среды Нидерландов Стьенте ван Велдховен выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате трагического происшествия.

Премьер-министр Марк Рутте заявил, что он "до глубины души опечален ужасающим инцидентом".