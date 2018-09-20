Конфликт из-за битвы: что произошло в Кабардино-Балкарии

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS/Getty Images Image caption Село Булунгу в Чегемском районе Кабардино-Балкарии недалеко от села Кенделен

В Кабардино-Балкарии обострились межнациональные трения. Началось все с того, что балкарцы не пустили в свое село кабардинцев, которые хотели отпраздновать 310-летие победы в Канжальской битве. Затем протесты начались и в столице республики. Что известно о причинах и последствиях ссоры?

Что произошло

18 сентября через село Кенделен, где в основном живут балкарцы, должно было пройти шествие всадников-кабардинцев на гору Канжаль.

Шествие было приурочено к 310-летию Канжальской битвы. В селе же считают, что такой битвы не было. Жители заблокировали дорогу всадникам, между ними начались стычки.

Прибывшие силовики заблокировали село и, как сообщает "Кавказский узел", открывали огонь в воздух при попытках прорыва оцепления. На следующий день полицейские также применяли слезоточивый газ.

Как сообщили в Следственном комитете России, местные жители применили к полицейским и бойцам Росгвардии насилие и пытались спровоцировать столкновения. По версии следователей, они также размещали в социальных сетях "недостоверную информацию о происходящем и призывали к возбуждению ненависти и вражды".

О возбуждении уголовных дел пока не сообщалось.

На следующий день, 19 сентября, у здания правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике прошел митинг под адыгскими флагами, участники которого требовали разобраться в конфликте.

В этот же день столкновения между участниками похода и полицейскими произошли в селении Заюково, расположенном неподалеку от Кенделена.

Кроме того, как сообщает издание 1777.ru, на развилке трассы "Кавказ" силовики задержали группу людей, которые приехали на помощь одной из сторон конфликта. После этого там, по данным издания, произошла перестрелка. Официальных подтверждений этой информации не поступало.

Предмет конфликта

Считается, что Канжальская битва произошла в 1708 году, и тогда кабардинское ополчение разбило войска Крымского ханства, которое требовало с местного населения дань.

Согласно заключению Центра военной истории Института Российской истории РАН, Канжальская битва - реальное историческое событие, которое "имеет важнейшее значение в национальной истории кабардинцев, балкарцев и осетин".

Столкновения между кабардинцами и балкарцами по этой же причине имели место в 2008 году на праздновании 300-летия Канжальской битвы. Тогда балкарские жители села вышли на стихийный митинг с лозунгами "Канжальской битвы не было" и "Застолбить землю не дадим".

Противостояние тогда продлилось два дня.

Кабардинцы и балкарцы

По данным переписи 2010 года, в регионе три доминирующих этноса. Это кабардинцы (490 тысяч), русские (193 тысячи) и балкарцы (108 тысяч).

Происхождение двух титульных народов республики различно. Кабардинцев историки относят к адыгской группе, а прошлое балкарцев во многом остается неясным. Есть версия, что в формировании балкарского этноса приняли участие западные осетины (аланы) и кипчаки. Согласно другой версии, балкарцы - часть крымско-татарского этноса, переселившаяся в горы Центрального Кавказа.

До двадцатых годов ХХ века балкарцев в России называли "горными татарами" или "отуреченными кавказцами", поскольку их язык, как и родственных им карачаевцев, принадлежит к тюркской группе.

Один из главных источников напряженности в республике - земельный вопрос. Составляющие меньшинство балкарцы периодически напоминают властям о правах на земли, которые, по их мнению, были отданы кабардинцам во время депортации балкарского народа.

В 1944 году по решению советских властей представители балкарского народа были депортированы в Кыргызстан и Казахстан. Официально депортация обосновывалась участием балкарцев в коллаборационистских формированиях, выступавших на стороне нацистской Германии. Впоследствии высшими государственными органами СССР, а позднее и России, депортация была признана незаконной и актом геноцида.