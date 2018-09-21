Зеленка, кастеты и свиные головы: кто и как бьет оппозиционеров в России

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Насилие в отношении политических оппонентов в России стало нормой и будничным явлением, считают правозащитники. Об отдельных нападениях на активистов больше не сообщают СМИ, а те, кто пострадал от действий полиции, часто сами оказываются обвиненными в насилии, говорится в докладе экспертов "Апологии протеста".

Проект команды Международной Агоры "Апология протеста" подготовил исследование, посвященное насилию в политической деятельности. В докладе анализируются 209 случаев насилия за последние четыре года: неугодных активистов бьет полиция, ЧОП, провластные движения вроде казаков и НОД.

Как часто применяется насилие?

В докладе говорится о нападениях, угрозах, порче имущества, покушениях на жизнь и здоровье: все случаи собраны в таблицу.

Только по последним массовым акциям протеста 5 мая и 9 сентября 2018 года у юридической службы "Апология протеста" и правозащитной организации "Зона права" находится в производстве 15 дел от избитых полицейскими участников мирных митингов, указано в докладе. Авторы обращают внимание, что 9 сентября насилие применяли не только к митингующим, но и к журналистам и даже адвокату - Михаилу Беньяшу в Краснодаре.

Могут ли избитые добиться правосудия?

Обычно полиция не спешит разбираться с такими случаями. Например, по избитым 5 мая митингующим следственные органы трижды отказывали в возбуждении дела, но чаще всего правоохранители пользуются тактикой "пинг-понга": бесконечно передают материалы из Следственного комитета в прокуратуру, полицию и обратно, чтобы у пострадавшего пропало желание добиваться справедливости.

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"Парадоксально, что во вдвойне уязвимом положении оказываются те рядовые участники акции, кого избили на акциях протеста сотрудники полиции", - говорится в докладе. В ответ их могут обвинить в избиении полицейского: их шанс получить уголовную или административную статью увеличивается в разы. Так случилось с избитыми еще 6 мая 2012 года на Болотной - фото залитого кровью лица Алексея Гаскарова и исполосованной дубинками спины Дениса Луцкевича облетели интернет, после чего обоих арестовали и осудили за насилие в отношении полицейских.

В 2016 году похожая история произошла с блогером Станиславом Калиниченко из Кемерова: он выложил в блоге фотографии своих повреждений и написал заявление в СК, после чего сам провел несколько месяцев в СИЗО по делу об избиении полицейского.

Во двойне уязвимом положении оказываются те рядовые участники акции, кого избили на акциях протеста сотрудники полиции Доклад "Апологии протеста"

Кто еще бьет активистов?

Доклад обращает внимание на то, что безнаказанно применяют насилие не только представители силовых ведомств, но и лояльные власти объединения вроде НОД, SERB, казаки, а в некоторых случаях - чоповцы.

Последние четыре года основными поводами для нападений на гражданских и политических активистов стали события на Украине, начавшиеся в 2014 году, выборы всех уровней и предвыборные мероприятия политиков, а также региональная повестка, например, всевозможные стройки с противостоянием местных жителей. Именно в последнем случае активисты испытывают агрессию со стороны ЧОПа. Так, в 2018 года в Екатеринбурге сотрудники ЧОП напали на активистов "Стоп ГОК", выступающих против строительства горно-обогатительного комбината, а в Гатчине в торговом центре они избили волонтера штаба Алексея Навального Антона Грачева и администратора группы "Злая Гатчина" Евгения Новикова.

По данным доклада, против неугодных активистов используют:огнестрельное оружие, холодное оружие, кастеты, биты, зеленку, краску, монтажную пену, перцовый газ, яйца, презервативы, муку, торты/пирожные, молоко, кирпич, воду, йод, отрубленные головы куриц и свиней, фекалии, химикаты, различные неустановленные смеси разных цветов и едкие пахучие жидкости.

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Еще несколько лет назад агрессивным поведением отличались православные активисты, например, движение "Божья воля" срывало с людей футболки с логотипами Pussy Riot, а "Сорок сороков" боролись с местными жителями за строительство церкви в парке "Торфянка". Сейчас такие нападения сошли на нет. Уменьшаются и случаи насилия со стороны провластных объединений - так, 5 мая на митинге, созванном Навальным, агрессивно вели себя казаки и члены НОД, а 9 сентября их на митинге уже не было.

"Можно предполагать, что российские власти почувствовали себя более уверенно, предоставив дополнительные полномочия по применению насилия сотрудниками правоохранительных органов (право на насилие) и, возможно, дав условную команду всем остальным успокоиться и не вмешиваться под угрозой наказания", - приходят к выводу авторы доклада.

Они отмечают, что с 2016 года стало известно о нескольких случаях, когда лояльные к власти нападавшие сами попадают в полицию. Например, на Навального и его семью в Анапе напали казаки, завязалась драка. Двое из нападавших были привлечены к административной ответственности, а через год одного из нападавших, Николая Нестеренко, отправили на 6,5 лет в колонию по делу о мошенничестве.

Кому достается чаще всего?

Если говорить об отдельных людях, то явные лидеры - Навальный и Касьянов. По данным "ОВД-Инфо", со дня, когда Навальный объявил, что выдвигается в президенты (13 декабря 2016 года), по март 2018 года в России произошло 50 нападений на Навального и его сторонников, а также минимум 45 раз звучали угрозы в их адрес. На Касьянова нападали в регионах, когда в 2016 году он шел в Думу от партии "Парнас": в него кидали торты, плескали в лицо зеленкой и забрасывали яйцами. То же происходило с Навальным во время его кампании.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman/TASS Image caption Во время президентской кампании Алексея Навального дважды обливали зеленкой и много раз закидывали яйцами

Затем нападения на самих политиков прекратились, но их сторонники все еще регулярно подвергаются агрессии. "На сторонников Навального нападали в Петрозаводске, с травматическим пистолетом и топором в Хабаровске, в Омске, Гатчине, Красноярске, Воронеже, - говорится в докладе. - Им выбивали зубы в Магадане, вкалывали неизвестную жидкость в ногу, от чего человек терял сознание, били по лицу в Сочи и по голове металлической трубой в Москве".

Последнее на момент подготовки доклада нападение на сторонников Алексея Навального произошло в ночь на 8 сентября 2018 года. В Ейске (Краснодарский край) координатора штаба Навального Ксению Середкину избили двое неизвестных.

Анализ более 200 случаев нападения и угроз показал, что в зоне риска - гражданские и экологические активисты, правозащитники, журналисты, блогеры, влогеры, градозащитники.