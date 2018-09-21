На озере в Танзании перевернулся паром. Счет погибших идет на десятки

Правообладатель иллюстрации Stephen Msengi Image caption В спасательной операции участвуют многочисленные добровольцы

Как минимум 86 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании. Местные власти опасаются, что число жертв может превысить 200.

Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора. По предварительной версии, судно было перегружено и потеряло равновесие в тот момент, когда пассажиры собрались вдоль одного борта.

Местные СМИ сообщают, что паром был рассчитан на перевозку 100 пассажиров, однако власти подтвердили, что на момент крушения на борту находилось более 400 человек.

Из числа спасенных 37 человек находятся в критическом состоянии. Точное число погибших и пострадавших пока не называется.

"Мы молимся о том, чтобы число жертв не было слишком высоким", - сказал журналистам представитель местной полиции Адам Малима.

Местные жители активно участвуют в спасательных работах наряду с экстренными службами.

В Танзании и ранее происходили подобные трагедии. В 2012 году более 140 человек погибли в результате крушения парома возле острова Занзибар в Индийском океане.

Годом ранее около 200 человек стали жертвами аналогичного инцидента недалеко от Занзибара.

Крупнейшей трагедией в новейшей истории страны стала трагедия 1996 года, когда более 800 человек погибли в результате крушения парома на озере Виктория.

Правообладатель иллюстрации Stephen Msengi Image caption К настоящему моменту несколько десятков человек удалось спасти

Правообладатель иллюстрации Stephen Msengi Image caption Сообщается, что затонувшее судно было сильно перегружено