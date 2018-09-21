Экс-банкир Матвей Урин вышел из колонии. Он сидел за избиение "зятя Путина"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/TASS Image caption Урин провел около пяти лет в московских СИЗО "Бутырка" (на фото) и "Лефортово"

Бывший владелец нескольких российских банков Матвей Урин освободился из колонии. Он был осужден за мошенничество и избиение бизнесмена Йоррита Фаассена, которого СМИ называли зятем Владимира Путина.

О том, что Урин вышел на свободу, сообщает РБК со ссылкой на источники в аппарате МВД и в окружении Урина. Его бывший адвокат Геннадий Шило подтвердил Русской службе Би-би-си, что банкир освободился. По его словам, Урину пересчитали срок. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который сокращает сроки отбывания наказания в колониях за счет времени, проведенного осужденными в СИЗО.

"Вот ему давали восемь с половиной лет по сфабрикованному делу. Фабрикацией занимался самый могущественный человек. Семь лет он отбыл, - сказал Шило. - Я предполагаю, что он не останется у нас в стране, потому что потерял семь лет молодой жизни только из-за того, что его охрана остановила хулигана-гонщика".

В августе Рассказовский райсуд Тамбовской области удовлетворил ходатайство банкира об уменьшении срока, а областной суд 6 сентября оставил его в силе.

Уголовные дела Матвея Урина

Урин был задержан в конце 2010 года. Первоначально его обвиняли в избиении гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена, бывшего члена правления "Стройтрансгаза". СМИ называли Фаассена мужем дочери Владимира Путина, Марии. Об этом писали, в частности, агентство Рейтер в 2015 году и российский журнал The New Times в 2016 году.

По версии следствия, 14 ноября 2010 года кортеж Урина на Рублево-Успенском шоссе отказался уступить дорогу автомобилю, за рулем которого был Фаассен. Между ними возник конфликт, в результате которого охранники банкира избили голландца битами и повредили его машину.

Как писала газета "Ведомости", вскоре Урина вместе с охранниками задержали на Новом Арбате, причем в задержании участвовали сотрудники Федеральной службы охраны и будущий министр внутренних дел Владимир Колокольцев, тогда возглавлявший ГУ МВД по Москве.

В ноябре 2011 года Матвея Урина приговорили к 4,5 годам лишения свободы за хулиганство, нанесение побоев и повреждение чужого имущества. Тюремные сроки от 2 до 4 лет получили и его охранники, участвовавшие в избиении голландца.

На этом злоключения Урина на закончились. У всех пяти его банков были отозваны лицензии, а на него завели дело о мошенничестве.

В 2013 году Урину вынесли второй приговор, его признали виновным в хищении 16 млрд рублей у пяти банков. Из обвинительного заключения следует, что Урин с соучастниками организовал и осуществил преступный замысел по хищению путем мошенничества денежных средств банков "Донбанк", "Славянский", "Традо-банк", "Монетный дом" и "Уралфинпром". Суд увеличил срок наказания Урину до 7,5 лет.

Спустя два с половиной года Урина судили еще по одному эпизоду - о незаконном выводе средств, и добавили ему еще один год тюрьмы.