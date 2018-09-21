Британия готовит кибервойска. Цели - российские хакеры и исламисты

Media playback is unsupported on your device Кибервойска Британии: что о них известно и при чем здесь Россия

Британия в скором времени объявит о создании отдельного военного подразделения численностью в 2000 человек для наступательных операций в киберпространстве против исламских террористов, российских агентов и других противников.

Газета Times и телеканал Sky сообщили в пятницу, 21 сентября, со ссылкой на источники в правительстве, что министр обороны Гэвин Уильямсон скоро объявит о создании военного центра активных киберопераций численностью около двух тысяч человек и с финансированием в 250 млн фунтов (около 325 млн долларов США по нынешнему курсу) в год.

Структуры, занимающиеся обороной от киберугроз, существуют в Британии и многих других странах уже давно. Новизна шага, о котором объявит Уильямсон, заключается в резком расширении наступательной составляющей кибервойск.

"Этот шаг вчетверо увеличит штатную численность наступательных кибервойск и знаменует собой качественное изменение возможностей страны в части разрушения компьютерных сетей и соединенных с Интернетом устройств", - пишет Times.

Источники передали газете и телеканалу некоторые сведения об успешных активных кибероперациях, которые британские специалисты уже проводили против исламистов в Сирии и Ираке.

Согласно этим сведениям, британцам вместе с американцами и австралийцами в ходе операции "Пылающая симфония" удалось нанести серьезный удар по пропагандистской сети террористов, а также их каналам связи и финансирования. Проникая в личные смартфоны и ноутбуки полевых командиров, кибервойска дезориентировали их или даже заманивали в ловушки.

Предполагается, что новая структура будет "совместным предприятием" министерства обороны и гражданской службы электронной разведки Британии - Центра правительственной связи. Она будет размещена на одной из военных баз.

Источники британской прессы предполагают, что из-за этой двойственности между министерством обороны и Центром правительственной связи могут возникнуть споры относительно руководства новой структуры и ее приоритетов.

"Военные захотят сделать ее боевой структурой высокого уровня, способной делать вещи типа противоракетных программ, которые, возможно, никогда не понадобятся, а политикам будет нужна тактическая единица, сосредоточенная на борьбе с преступлениями и внутренними террористическими угрозами", - цитирует свой источник Times.

Впрочем, главная причина будущего увеличения наступательной мощи в киберпространстве состоит в том, что, как полагает Британия, ей с союзниками придется - и уже приходится - бороться не только с опасными, но относительно слабыми террористами и киберпреступниками, но и с целыми государствами, в том числе с Россией.

"Когда некоторые государства и преступные группы ведут себя очень агрессивно, вам нужно самим иметь возможность прицельно разрушать, чтобы предотвращать определенные вещи", - цитирует Times бывшего главу Центра правительственной связи Роберта Хэннигана.

Особо подчеркивается, что мишенью наступательных киберопераций не будет жизненно важная инфраструктура других стран.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хакерская группировка Fancy Bear занимается "политическими" взломами в интересах России

В январе этого года глава Национального центра кибербезопасности Киран Мартин заявил, что Россия уже предпринимала попытки проникнутьв телекоммуникационные и энергетические сети Британии, а чуть позже министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что российские агенты проявляют особое внимание к британским объектам энергетики и подводным кабелям, соединяющим Британию с континентом.

Россию подозревают или прямо обвиняют в организации кибератак еще с 2007 года, когда во время конфликта вокруг переноса памятника советским солдатам в Таллине масштабной атаке подверглись сайты официальных учреждений и банков Эстонии. Прямых доказательств найдено не было.

Правда, до самого последнего времени, пока США не обвинили во взломе серверов Демократической партии офицеров ГРУ, речь шла о действиях предположительно связанных с росссийским государством групп хакеров, а не об официальных структурах.

Однако у России есть и кибервойска. В 2014 году об их создании со ссылкой на источники в министерстве обороны впервые сообщило агентство ТАСС, а в феврале 2017 года об "информационных войсках" рассказал уже министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме.

Кроме того, немецкое издание Spiegel в июне 2016 года писало со ссылкой на спецслужбы Германии, что в российских спецслужбах - ФСБ, СВР и ГРУ - насчитывается около четырех тысяч "киберагентов", а у США их около шести тысяч.

В январе 2017 года российская газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование международной компании Zecurion Analytics писала, что Россия входит в пятерку стран по численности и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами. По данным компании, численность этих войск составляет примерно тысячу человек, а их финансирование может ежегодно достигать около 300 млн долларов.

Разница в этих оценках - 4000 и 1000 - может быть обусловлена тем, что последняя из них включает только "киберсолдат" на службе в военных структурах, тогда как ФСБ и СВР не входят в систему министерства обороны России.

Структуры киберзащиты, в том числе военные, созданы в Британии и других странах достаточно давно. Британия в 2016 году объединила разные правительственные структуры кибербезопасности в Национальный центр кибербезопасности.

Общий Центр киберобороны НАТО был создан в 2008 году в Таллине - как раз после масштабных кибератак, случившихся годом ранее. Сейчас в работе центра участвуют 16 стран НАТО, а также Финляндия и Швеция.