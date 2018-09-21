Переговоры по "брекситу": Тереза Мэй потребовала уважения от Евросоюза

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тереза Мэй требует контрпредложений

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Европейский союз должен с уважением относится к Британии в рамках переговоров по "брекситу". Таким образом она ответила лидерам ЕС, назвавшим ее план выхода из Евросоюза невыполнимым.

В заявлении Даунинг-Стрит было названо "неприемлемым" решение лидеров остальных 27 стран ЕС отвергнуть британские предложения по поводу "брексита". Мэй отмечает, что ЕС не выдвинул никаких контрпредложений.

20 сентября лидеры ЕС встретились в Зальцбурге для обсуждения плана по "брекситу". После заседания глава Европейского Совета Дональд Туск подвел итоги саммита. По его словам, предложения премьер-министра Британии Терезы Мэй, сформулированные на заседании британского правительства в ее загородной резиденции в Чекерсе в июле 2018 года, невыполнимы.

День спустя Тереза Мэй заявила, что не намерена "отменять результат референдума или же вести страну к расколу".

Основное положение плана Терезы Мэй - это достижение общих торговых правил между ЕС и Великобританией после "брексита". По словам Туска, предложения Мэй не устраивают остальных членов ЕС в первую очередь по экономическим причинам.

"Все это время я всегда с уважением относилась к ЕС. Соединенное Королевство ожидает такого же подхода, так как от этого зависит, насколько хорошими будут наши отношении по окончании переговоров", - заявила Мэй.

Она требует от стран ЕС, чтобы те выдвинули контрпредложения, которые можно было обсудить, так как иначе прогресса, по ее словам "достигнуть будет невозможно".

Правообладатель иллюстрации Sean Gallup Image caption Дональд Туск и другие европейские лидеры настаивают на неделимости основных свобод ЕС

За все время после референдума по выходу Великобритании из состава Евросоюза, страны ЕС настаивают на нескольких нерушимых принципах - единстве четырех основ ЕС: свободе передвижения товаров, граждан, услуг и капитала. Брюссель и остальные страны ЕС настаивают, что эти принципы неделимы, и Лондон не может требовать доступа на европейский рынок для своих товаров, но не для людей, например.

ЕС также настаивает, что граница между Северной Ирландией (входит в Соединенное Королевство) и Ирландской республикой (входит в ЕС) также должна оставаться полностью открытой, как и сейчас, что невозможно, если Великобритания выйдет из общего европейского рынка.

Великобритания уже не раз выдвигала предложения, которые отвергались ЕС, так как нарушали принцип неделимости четырех основных свобод союза.

После саммита в Зальцбурге президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой в адрес сторонников "брексита", который, по его словам, поддерживают люди, ожидавшие "легкого решения".

"Брексит показал нам одно - и я целиком и полностью уважаю британский суверенитет, говоря это. Он показал, что те, кто говорят, что могут легко жить без Европы, что все будет в порядке, что будет много денег - они все лжецы. Это правдиво еще и потому, что они все ушли сразу после [референдума], и им не пришлось заниматься этим", - сказал Макрон.

Что дальше?

Великобритания должна выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года. Как именно это произойдет пока не ясно.

Переговоры, которые Лондон ведет с ЕС, направлены на то, чтобы обе стороны пришли к какому-то соглашению о своих будущих отношениях. Пока никакой договоренности нет.

Любая договоренность должна быть заключена к концу октября или началу ноября, поскольку затем ее должны ратифицировать парламенты как Великобритании, так и остальных 27 европейских стран, а также и парламенты бельгийских Фландрии и Валлонии. Это обычно длительный процесс.

Если договоренность будет достигнута и ратифицирована, то существует возможность переходного периода в несколько лет, во время которого будут обсуждаться конкретные и практические детали этой договоренности.

Если никакой договоренности достигнуто не будет, то в конце марта Великобритания просто "выпадет" из состава ЕС.

Что это будет означать на практике - неизвестно, так как прецедентов до сих пор не было. Критики, в том числе и глава Центрального банка Англии, предупреждают о возможном коллапсе британской экономики при подобном развитии событий.

Сторонники "брексита" убеждены, что британская экономика начнет процветать, так как Лондон сможет свободно торговать с кем угодно.