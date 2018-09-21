Губернатор Виктор Зимин снялся с выборов в Хакасии
Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов нового главы региона. В ЦИК России подтвердили эту информацию.
"Зимину показали цифры. Он понял, что шансов нет", - рассказал Би-би-си источник Би-би-си в штабе Зимина. По его словам, решение было принято "полчаса назад".
Замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил, что во втором туре выборов главы Хакасии примут участие кандидат от КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место в первом туре.
Источник Интерфакса уточнил агентству, что Зимин написал заявление в избирком о снятии своей кандидатуры с выборов по состоянию здоровья.
Параллельно с этим в местном штабе коммунистов началось совещание, рассказал Би-би-си источник в штабе кандидата от КПРФ Валентина Коновалова.
В КПРФ отказ Зимина от участия в выборах назвали капитуляцией. "Мы пониманием, что этот шаг сделан от безысходности, фактически, это капитуляция перед нашим кандидатом - Коноваловым", - заявил Интерфаксу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Шанс для "Справедливой России"
Второй тур выборов состоится не позднее, чем через 14 дней со дня принятия заявления от Зимина, то есть ориентировочно 7 октября. Дата будет назначена в субботу.
Вместо Зимина в выборах будет участвовать кандидат, который в первом туре занял третье место, - это кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин.
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"Времени на решение осталось очень мало, потому что сегодня - последний день. Но общее настроение: партия настроена на борьбу", - заявил Интерфаксу первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов.
Позже сам Филягин сообщил агентству, что согласен участвовать выборах. "Если все правда, как говорят (о снятии Зиминым своей кандидатуры), то напишу заявление и буду участвовать", - сказал он.
Как пытались спасти Зимина
Провал Зимина в первом туре был ожидаем, и в администрации президента рассчитывали, что он снимет свою кандидатуру с выборов, писали "Ведомости". Но, как рассказал Би-би-си знакомый главы республики, он давно дружит с министром обороны Сергей Шойгу, и тот смог убедить Кремль, что Зимину нужно дать еще один шанс.
Так, перед выборами минобороны направило в Хакасию пилотажную группу "Соколы России", рассказал Би-би-си человек, близкий к администрации региона. Посмотреть на их выступление в Абакане собралась целая толпа.
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Кроме того, выступать в Хакасию прилетел выступать новый состав хора Александрова.
На несколько дней в Хакасию также приезжал пресс-секретарь "Роснефти" телеведущий Михаил Леонтьев, который записал телесюжет для местного телевидения о противнике губернатора Хакасии. Один из источников Би-би-си рассказывал, что у главы "Роснефти" Игоря Сечина очень хорошие отношения с Зиминым.
По данным Би-би-си, в Хакасию также прилетели столичные политтехнологи, представляющие "Русал", "Роснефть" и "Независимую нефтегазовую компанию" Эдуарда Худайнатова, бывшего главы "Роснефти" и знакомого Сечина.
Плачевная ситуация
Второй тур выборов губернатора должен был пройти в Хакасии 23 сентября, однако теперь он будет перенесен.
В этом году, впервые после возвращения прямых губернаторских выборов, кандидаты от правящей "Единой России" не смогли победить в первом туре сразу в четырех регионах - в Хакасии, Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области.
При этом в Хакасии ситуация для Кремля сложилась самая плачевная. Действующий губернатор республики Зимин проиграл коммунисту Коновалову, набрав лишь 32,4% голосов. За кандидата от КПРФ проголосовали 44,8% избирателей.