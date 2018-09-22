Замглавы минюста США предложил подслушивать Трампа. Похоже, он пошутил

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Американская газета New York Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что заместитель министра юстиции США Род Розенстайн планировал отстранить от власти президента страны Дональда Трампа и даже предложил тайно записывать его разговоры.

Однако сам Розенстайн отрицает, что обсуждал отстранение Трампа от должности, а слова про тайную запись разговоров президента в пресс-службе чиновника назвали шуткой. Розенстайн также настаивает, что статья New York Times содержит неточности и фактические ошибки.

В материале говорилось, что Розенстайн якобы обсуждал с сотрудниками министерства юстиции и ФБР возможность отстранения президента от должности при помощи 25-й поправки к конституции США. Она позволяет передать власть вице-президенту в случае, если сам глава государства не может исполнять обязанности.

По данным издания, эту тему Розенстайн поднимал в мае 2017 года - вскоре после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

В частности, утверждалось в статье, он предложил при помощи скрытого микрофона записывать слова Трампа, чтобы при помощи этих записей продемонстрировать, какой хаос творится в Белом доме при новом президенте.

Американские СМИ утверждают, что источником этой информации стали записки, сделанные заместителем главы ФБР Эндрю Маккейбом. Его Трамп уволил в марте 2018 года. Адвокат Маккейба заявил, что его клиент не знает, как о содержании записки узнала пресса.

Сам Розенстайн вскоре после появления статьи выпустил заявление, в котором назвал изложенную в материале информацию неточной и изобилующей фактическими ошибками. Он также отметил, что не видит предпосылок для отстранения президента.

"Я отказываюсь от дальнейших комментариев относительно материала, основанного на словах анонимных источников, которые очевидно относятся к министерству предвзято и продвигают собственные интересы", - говорится в заявлении.

"При этом хочу прямо сказать: исходя из моего собственного опыта общения с президентом, никаких оснований задействовать 25-ю поправку к конституции нет", - отмечает Розенстайн.

Шутка или нет?

Впоследствии источники сразу нескольких американских изданий заявили, что предложение тайно записывать разговоры Трампа было сделано не всерьез. Эту информацию подтвердил и источник Би-би-си.

Позднее ситуацию прокомментировала пресс-служба министерства юстиции США. Там Би-би-си также заявили, что слова Розенстайна о тайной записи разговоров были шуткой. При этом на вопрос, обсуждалась ли возможность отстранения президента от власти, в пресс-службе не ответили.

Газет Washington Post со ссылкой на свои источники поясняет, что слова замглавы минюста были вырваны из шутливого контекста, в котором произносились.

Как утверждает издание, так Розенстайн отреагировал на предложение Маккейба провести расследование в отношении Трампа. "И чего же ты хочешь, Энди? Прослушивать президента?" - якобы сказал он.

В то же время автор статьи в New York Times Адам Голдман в разговоре с Си-эн-эн заявил, что уверен в серьезности слов Розенстайна. Журналист отмечает, что многие его источники всерьез боялись говорить на эту тему.