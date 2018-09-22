Замглавы минюста США предложил подслушивать Трампа. Похоже, он пошутил
Американская газета New York Times сообщила со ссылкой на собственные источники, что заместитель министра юстиции США Род Розенстайн планировал отстранить от власти президента страны Дональда Трампа и даже предложил тайно записывать его разговоры.
Однако сам Розенстайн отрицает, что обсуждал отстранение Трампа от должности, а слова про тайную запись разговоров президента в пресс-службе чиновника назвали шуткой. Розенстайн также настаивает, что статья New York Times содержит неточности и фактические ошибки.
В материале говорилось, что Розенстайн якобы обсуждал с сотрудниками министерства юстиции и ФБР возможность отстранения президента от должности при помощи 25-й поправки к конституции США. Она позволяет передать власть вице-президенту в случае, если сам глава государства не может исполнять обязанности.
По данным издания, эту тему Розенстайн поднимал в мае 2017 года - вскоре после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.
В частности, утверждалось в статье, он предложил при помощи скрытого микрофона записывать слова Трампа, чтобы при помощи этих записей продемонстрировать, какой хаос творится в Белом доме при новом президенте.
Американские СМИ утверждают, что источником этой информации стали записки, сделанные заместителем главы ФБР Эндрю Маккейбом. Его Трамп уволил в марте 2018 года. Адвокат Маккейба заявил, что его клиент не знает, как о содержании записки узнала пресса.
Сам Розенстайн вскоре после появления статьи выпустил заявление, в котором назвал изложенную в материале информацию неточной и изобилующей фактическими ошибками. Он также отметил, что не видит предпосылок для отстранения президента.
"Я отказываюсь от дальнейших комментариев относительно материала, основанного на словах анонимных источников, которые очевидно относятся к министерству предвзято и продвигают собственные интересы", - говорится в заявлении.
"При этом хочу прямо сказать: исходя из моего собственного опыта общения с президентом, никаких оснований задействовать 25-ю поправку к конституции нет", - отмечает Розенстайн.
Шутка или нет?
Впоследствии источники сразу нескольких американских изданий заявили, что предложение тайно записывать разговоры Трампа было сделано не всерьез. Эту информацию подтвердил и источник Би-би-си.
Позднее ситуацию прокомментировала пресс-служба министерства юстиции США. Там Би-би-си также заявили, что слова Розенстайна о тайной записи разговоров были шуткой. При этом на вопрос, обсуждалась ли возможность отстранения президента от власти, в пресс-службе не ответили.
Газет Washington Post со ссылкой на свои источники поясняет, что слова замглавы минюста были вырваны из шутливого контекста, в котором произносились.
Как утверждает издание, так Розенстайн отреагировал на предложение Маккейба провести расследование в отношении Трампа. "И чего же ты хочешь, Энди? Прослушивать президента?" - якобы сказал он.
В то же время автор статьи в New York Times Адам Голдман в разговоре с Си-эн-эн заявил, что уверен в серьезности слов Розенстайна. Журналист отмечает, что многие его источники всерьез боялись говорить на эту тему.