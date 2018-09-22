Опубликовано первое видео с Хоакином Фениксом в роли Джокера

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Режиссер Тодд Филлипс, снимающий первый полнометражный фильм про Джокера - злодея из нескольких фильмов про Бэтмена - выложил в "Инстаграме" видеоролик, в котором показано, как этот персонаж будет выглядеть в исполнении Хоакина Феникса.

До этого создатели фильма, который должен выйти на экраны в 2019 году, не показывали, каким именно в нем предстанет главный герой, было известно только имя исполнителя роли.

Фильм, который так и называется "Джокер", посвящен неудачливому комику, который встает на путь преступности. Авторы фильма описывают главного героя как человека, отвергнутого обществом. Другие подробности сюжета не раскрываются - известно только, что действие будет происходить в 1980-х годах в вымышленном Готэм-сити.

Режиссером фильма станет Тодд Филлипс, снявший первые две части фильма "Мальчишник в Вегасе". Продюсером первоначально значился Мартин Скорсезе, однако затем он вышел из проекта. Помимо Феникса в фильме сыграет Роберт де Ниро - он исполнит роль телеведущего.

Первоначально в качестве кандидата на роль Джокера авторы картины рассматривали Леонардо Ди Каприо, однако в итоге остановили свой выбор на Хоакине Фениксе, который с 2014 года подумывал о съемках в какой-нибудь супергеройской саге.

При этом американские СМИ сообщали, что режиссер Даррен Арронофски рассматривал Феникса в качестве кандидата на главную роль в новом фильме про Бэтмена - главного противника Джокера.

Джокер - один из ключевых персонажей вселенной DC Comics. Он фигурировал в четырех фильмах про Бэтмена в качестве главного злодея, а в его роли в разные годы выступали Сесар Ромеро, Джек Николсон, Хит Леджер и Джаред Лето.