Правообладатель иллюстрации Getty Images

Симоновский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 20 суток, признав виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия, повлекшего причинение вреда здоровью человека или имуществу, передает корреспондент Би-би-си.

Поводом для обвинений стали ролик от 7 августа, а также твит и эфир программы Навального от 24 августа, где политик призывал участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста 9 сентября, в единый день голосования.

"Зачем проводили заседание, если с самого начала знали, какой будет результат", - сказал, комментируя вынесенный приговор Алексей Навальный.

Ранее, просматривая материалы дела, Навальный сказал, что из-за него на акции в Москве "были мешки со строительным мусором, кидали камни в патрульную машину и пострадали два сотрудника правоохранительных органов".

"Они стопроцентно сделают уголовку после этого процесса. Явно идет к этому", - рассуждал оппозиционер.

С 2014 года в российском уголовном кодексе действует статья 212.1 , предусматривающая до пяти лет лишения свободы за неоднократные нарушения порядка организации либо проведения митингов. Единственным осужденным по ней остается активист Ильдар Дадин.

Навальный, задержанный утром в понедельник на выходе из спецприемника, просил о вызове в суд адвокатов, а также ходатайствовал о переносе заседания на 26 сентября, чтобы ознакомиться с материалами нового дела.

Судья Елена Армяшина ходатайство о переносе заседания отклонила, а на ознакомление с материалами дала Навальному 20 минут.

Адвокаты, которым позвонил Навальный, на заседание приехать не смогли. Но судья отметила, что административное производство не предусматривает обязательного участия защитника.

Навальный также просил вызвать в суд свидетелей, в том числе сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Георгия Албурова как заявителей митинга, инспектора, составлявшего протокол о задержании, двух понятых и полицейского. Это ходатайство тоже было отклонено.

После этого Навальный объявил, что таким образом вести судебный процесс невозможно, и заявил судье отвод. Судья и в этом ему отказала.

Высказывая свою позицию по делу, Навальный заявил, что новое административное дело фабрикуется против него, чтобы в дальнейшем возбудить уголовное производство по статье 212.1.

"Статья Ильдара Дадина. Впоследствии суд признал, что нельзя возбуждать дела, если нет последствий с ущербом и вредом. Именно поэтому вы стряпаете в отношении меня третье административное дело за полгода и используете эту довольно редкую статью и вот эти смехотворные вещи в материале", - заявил он.

Навальный подчеркнул, что с 25 августа, когда его поместили под арест, был полностью лишен возможности к чему-либо призывать, а мэрия Москвы дала ответ на заявку на митинг, намеченный на 9 сентября, только 26 августа.

Задержание на выходе из спецприемника

Навального задержали рано утром в понедельник, 24 сентября, на выходе из спецприемника, где он провел 30 суток ареста.

"Открыли дверь - и тут же провели в автобус", - написал в "Твиттере" его соратник Леонид Волков.

Позже он сообщил, что Навального доставили в ОВД "Даниловский" и оформляют в отношении него новое административное дело по части 4 статьи 20.2 КоАП (нарушение организатором порядка проведения публичного мероприятия, повлекшее причинение вреда здоровью человека или имуществу).

Волков отмечал, что это административное дело может стать поводом для дальнейшего преследования Навального уже по уголовной статье.

Арест за "Забастовку избирателей"

Навальный отбывал 30 суток за акцию "Забастовка избирателей", которая прошла в январе этого года. Он был задержан 25 августа, через два дня суд признал его виновным по статье о повторном нарушении порядка организации митингов.

Сам Навальный связал свой арест за "Забастовку избирателей" с новой акцией против пенсионной реформы, которую он анонсировал на 9 сентября.

С начала президентской кампании Навального в декабре 2016 года он арестовывался пять раз и пробыл под административным арестом 120 суток, подсчитала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Акции в день выборов

Правообладатель иллюстрации Пименов Роман/TASS Image caption На митингах против повышения пенсионного возраста были задержаны сотни человек

Митинги против повышения пенсионного возраста, объявленные Навальным, прошли по всей России 9 сентября, в единый день голосования. В большинстве городов, в том числе Москве и Петербурге, власти отказались согласовать акции.

По данным правозащитного портала "ОВД-инфо", всего в этот день задержали более 1195 человек по всей России. Самые массовые задержания проходили в Петербурге (более 623 задержанных) и Екатеринбурге (более 184 задержанных). В Краснодаре по итогам акции задержали 60 человек, в Москве - 48.

По итогам московской акции в отношении двух человек были возбуждены уголовные дела по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). 11 сентября Хамовнический суд в Москве отправил под стражу 24-летнего Виктора Федосеева и 36-летнего Василия Костылева.

Федосеева обвиняют в том, что он нанес удар сотруднику Росгвардии кулаком в область уха, Костылева - в том, что один раз ударил рукой по лицу сотрудника правоохранительных органов, а также один раз ударил и схватил за шею другого сотрудника.

Золотов против Навального

Пока Навальный находился под административным арестом, глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к оппозиционеру, в котором вызвал его на "дуэль" и пообещал сделать из него "хорошую, сочную отбивную".

Таким образом Золотов отреагировал на опубликованное ранее расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального о завышенных ценах на поставки продуктов для Росгвардии.

Правообладатель иллюстрации Метцель Михаил/TASS Image caption Виктор Золотов пригрозил Навальному, что из своей "дуэли" с ним устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии

По утверждению Золотова, Навальный ничего не понимает в закупочных ценах и в своем расследовании допустил оскорбительные, клеветнические измышления. Если Навальный еще раз позволит себе такое, то он "вытрет о него ноги" и "устроит шоу с показом для всего личного состава Росгвардии", пообещал глава Росгвардии.

Соратник Навального Волков тогда обращал внимание, что в обращении Золотова присутствуют открытые и очень серьезные угрозы. В Кремле же угрозы физической расправы в видеозаписи Золотова не нашли.

"Вы знаете, иногда с бессовестной клеветой нужно бороться любыми способами. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сам Навальный пояснил журналистам в зале суда, что еще не видел видеоролик Золотова, хотя и много о нем слышал. "Мне очень хочется его посмотреть. Это одно из самых первых дел, которые я хотел сделать - поесть нормальной еды, а потом посмотреть обращение Золотова. Но вот, придется отложить", - сказал Навальный.