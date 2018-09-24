"В зеркало посмотрите". США ответили на обвинения и угрозы Ирана

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption При нападении на участников парада погибли 24 человека

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что иранским властям следует посмотреть на себя в зеркало, если они хотят найти причину недавнего нападения на участников военного парада в городе Авхаз.

Нападение в Ахвазе, уверены в Вашингтоне, - результат порочной внутренней политики Тегерана.

Иранская сторона обвиняет в случившемся Вашингтон и другие страны Персидского залива.

"Вы увидите нашу месть. Наш ответ будет разрушительным. Вы пожалеете о том, что натворили", - пригрозил Соединенным Штатам и Израилю заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами.

Что произошло?

22 сентября во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана неизвестные открыли огонь по участникам парада и зрителям.

В министерстве информации и национальной безопасности Ирана заявили, что уже арестовали большую часть причастных к преступлению.

В результате теракта, по последним данным, были убиты 24 человека, среди которых - 12 солдат, местные жители, которые пришли посмотреть парад, а также четырехлетний ребенок.

Более 50 человек получили ранения. Стрельба продолжалась около 15 минут. Все нападавшие были убиты.

Кто это был и кого обвиняют?

Антиправительственная арабская группировка "Национальное сопротивление Ахваза" и экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) взяли на себя ответственность за нападение.

"Национальное сопротивление Ахваза" объединяет несколько оппозиционных движений, выступающих за права арабского меньшинства в иранской провинции Хузестан на юго-западе страны.

Накануне новостное агентство "Исламского государства" выпустило видео, на котором мужчины, одетые в форму Корпуса стражей исламской революции, говорят о важности джихада. Правда, они не заявляют при этом о причастности к ИГ.

Однако иранские военные отмели заявления ИГ как несостоятельные и возложили вину за нападение на "Национальное сопротивление Ахваза".

Иранский президент заявил, что вдохновители теракта в Ахвазе - это в первую очередь США и страны Персидского залива, которых, по словам Хасана Рухани, Америка поддерживает финансами и оружием.

После нападения в Ахвазе МИД Ирана вызвал дипломатов Великобритании, Нидерландов и Дании. Им было было заявлено, что в их странах укрываются члены группировок, причастных к теракту.

Европейские дипломаты в ответ выразили свои соболезнования в связи с гибелью людей.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В результате теракта в Ахвазе погибли 25 человек, в том числе один ребенок

Реакция Вашингтона

Вашингтон категорически отвергает обвинения Ирана. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что президент Ирана Хасан Рухани, вместо того чтобы обвинять в причастности к теракту в Ахвазе США, должен обратить внимание на свою внутреннюю политику.

"Президент Ирана долгое время держал свой народ в подчинении. Все деньги, которые поступали в Иран, шли на его военные расходы. Он может обвинять нас в чем угодно. Но ему стоит посмотреть в зеркало", - подчеркнула Хейли.

Представители Объединенных Арабских Эмиратов также назвали утверждения иранского президента безосновательными.

Почему Иран обвиняет страны Персидского залива?

Иранский президент не уточнил, о каких именно странах Персидского залива идет речь. Эксперты указывают в первую очередь на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауди президент Ирана Хасан Рухани - два непримиримых соперника в регионе

Иран и до этого заявлял, что Саудовская Аравия поддерживает действия сепаратистов в Иране.

Обе страны десятилетиями конфликтуют из-за политических и экономических факторов и ведут борьбу за доминирование на Ближнем Востоке. Значительную роль в отношениях Саудовской Аравии и Ирана играет религиозный вопрос.

В Иране 85% населения - мусульмане-шииты. Официальная религия Саудовской Аравии - ислам суннитского толка. Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн традиционно поддерживают Саудовскую Аравию.

Иран также заявил, что совершившие теракт в Ахвазе могут быть связаны с Израилем.

После революции 1979 года Иран расторг все дипломатические отношения с Израилем, и его руководство не признает законность существования израильского государства.

Иран неоднократно заявлял, что Израиль пытается добиться свержения нынешнего иранского режима.