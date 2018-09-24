Суд отдал генералу 2 млн долларов из дела Улюкаева. Но чьи это деньги, загадка

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuyev/TASS Image caption Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии строгого режима, во время рассмотрения апелляционной жалобы на приговор в Мосгорсуде в апреле 2018 года

Генерал ФСБ Олег Феоктистов получил обратно 2 млн долларов, собранные им на взятку теперь уже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Решение вынес Мосгорсуд, отказавшийся удовлетворять апелляцию защиты Улюкаева. Представители экс-министра просили не возвращать деньги, так как в ходе процесса так и не выяснилось, откуда генерал их взял.

Улюкаев выступил на заседании Мосгорсуда по видеосвязи. Он сказал, что у Феоктистова не было законного основания распоряжаться этими денежными средствами, судя по материалам уголовного дела. Об этом Би-би-си сообщил источник в суде. Само заседание прошло в закрытом режиме.

Сам генерал не пришел в Мосгорсуд. В заседании участвовала его представительница. Улюкаев сидел перед камерой в зеленом ватнике.

Феоктистов лично обратился в суд, чтобы вернуть деньги, уже после того, как Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Эти деньги перестали считаться вещественными доказательствами.

29 июня Замоскворецкий суд Москвы вынес решение в пользу генерала. Теперь Мосгорсуд признал законным это решение, оно вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

В июне генерал Феоктистов лично пришел на заседание, но по его просьбе дело слушалось в закрытом режиме. Впрочем, как рассказал собеседник Би-би-си, присутствовавший на заседании, Феоктистов так и не объяснил, у кого взял деньги: "Сказал - деньги не его, а частного инвестора, данные которого он разглашать не будет".

Генерал, возглавлявший службу безопасности "Роснефти" в момент вручения Улюкаеву сумки с деньгами, не предоставил никаких расписок или иных документов, подтверждающих то, что брал 2 млн долларов в долг для передачи взятки.

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Главу минэкономразвития Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года у офиса "Роснефти" в Москве. Его взяли с поличным при получении 2 млн долларов от главы компании Игоря Сечина. На руках Улюкаева обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны сумка и купюры.

По версии следствия, Улюкаев требовал от Сечина взятку за положительное заключение министерства экономического развития на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Улюкаев вину не признал, обвинив Сечина в провокации. По его версии, он думал, что в сумке, которую ему отдал Сечин, лежало "хорошее вино", а не деньги.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд подтвердил приговор. Улюкаев отбывает наказание в колонии №1 в Твери.

Кто этот "частный инвестор"

В показаниях, данных генералом на этапе следствия, говорилось, что деньги он занял у "частного инвестора", связанного с "Роснефтью". Один раз он даже назвал его имя: Валерий Михайлов.

В руководстве "Роснефти" людей с таким именем нет. Как узнала Би-би-си, единственный Валерий Михайлов, напрямую связанный с "Роснефтью", работал в дочерней "РН-сервис". Сам он говорил Би-би-си, что Феоктистова не знает, а таких денег никогда не имел.

2 млн долларов наличными стали одним из главных вещественных доказательств по делу Улюкаева. Их дважды привозили на заседание суда сотрудники Следственного комитета (СКР) по просьбе прокуроров. Деньги демонстрировали участникам процесса, складывали в сумку, в которой их получил Улюкаев, и даже взвешивали.

Тем не менее, в ходе судебного процесса так и не было установлено, чьи это деньги.

Как сообщил Би-би-си источник в суде, представительница Феоктистова заявила сейчас в Мосгорсуде, что деньги принадлежали генералу на основе договора займа - ранее о наличии такого договора ни гособвинители по делу Улюкаева, ни сам Феоктистов не говорили.

Из материалов же дела следовало, что деньги генералу не принадлежат. В ходе допросов в СКР и в суде, куда Феоктистов был вызван в качестве свидетеля, генерал говорил, что одолжил доллары у "хорошего знакомого, частного инвестора", а Улюкаев в последнем слове задавался вопросом, не могут ли эти средства быть "черной кассой, так называемой неучтенкой".

Деньги лежали в хранилище СКР почти два года, их владелец не смог получить доход от их размещения, допустим, в банке.

В законе об оперативно-розыскной деятельности говорится, что за содействие органам человек может получить вознаграждение - оно не облагается налогами и не указывается в декларации о доходах. В этом же документе отмечается, что личности граждан, оказавших расследованию содействие, могут быть зашифрованы.

Однако, по данным "Ведомостей", владелец 2 млн долларов - Валерий Александрович Михайлов, которому принадлежит доля в компании RT&I, недавно получившей за долги активы O1 Group бизнесмена Бориса Минца, а еще раньше - активы основателя "Донстроя" Максима Блажко. Михайлов связан с "Роснефтью", пришла к выводу газета.

Image caption Феоктистов трижды менял показания, рассказывая о "тайном инвесторе" оперативного эксперимента

В частности, по данным СПАРК, на декабрь 2013 года Михайлов был руководителем ООО "Дворец великого князя Михаила Михайловича Романова". В 2011 года эта компания купила дворец, построенный в Санкт-Петербурге для внука Николая I. Спустя год дворцовый комплекс был выставлен на продажу, а в апреле 2014 года его приобрел "Регион лизинг". Еще через полгода собственником здания стало ООО "РН-трейдинг", аффилированное с "Роснефтью".

"Ни подтвердить, ни опровергнуть идентификацию [совладельца RT&I] В. А. Михайлова с В. А. Михайловым из материалов судебного дела мы не можем", - говорил "Ведомостям" представитель RT&I.

По сведениям Би-би-си, защита экс-министра не стала ходатайствовать о вызове в суд Михайлова, поскольку его анкетные данные (полное имя, адрес) так и не были официально оглашены, поэтому вызвать его в суд повесткой невозможно.

Почему деньги важны

Сторона обвинения на процессе по делу Улюкаева в конце 2017 года просила вернуть 2 млн долларов владельцу, но из показаний Феоктистова, который обратился за деньгами, следует, что ему эти средства не принадлежат.

Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова говорила, что вернуть переставшие быть вещдоком миллионы владельцу с точки зрения закона невозможно, поскольку непонятно, кому возвращать наличность.

Адвокат подчеркивала, что в уголовных делах о коррупции важно установить источник происхождения предмета взятки, его принадлежность взяткодателю или другим лицам.

Привлечение частных средств на оперативный эксперимент, как это произошло в деле Улюкаева, рассматривалось как преступление в другом громком процессе - деле бывшего руководителя антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова.

Генерала из главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России в апреле 2017 года приговорили к 22 годам строгого режима, позднее Верховный суд смягчил приговор до 12 лет.

Кто такой Олег Феоктистов

Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов ФСБ. Он с 2004 года был заместителем начальника ФСБ и возглавлял 6-ю службу управления собственной безопасности ведомства, отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.

Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии известно мало.

Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова. Известно, что он уже не является сотрудником "Роснефти". РБК писал, что он перешел на работу в банк "Пересвет" на должность советника по кадрам.

На допросе по делу Улюкаева 5 июня Феоктистов назвал себя сотрудником управления "П" ФСБ (контрразведка в промышленности). Копия протокола есть у Би-би-си.