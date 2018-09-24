Нефть марки Brent снова дороже $80, подорожала до максимума с 2014 года

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Цены на нефть резко выросли в ходе торгов в понедельник, стоимость барреля нефти марки Brent поднималась до $80,60 - впервые с ноября 2014 года. Ноябрьские фьючерсы на Brent подорожали на 2,3%, превысив предыдущий максимум этого года ($80,50 за баррель).

Рынок положительно отреагировал на отсутствие сигналов о том, что страны ОПЕК готовятся повысить уровень добычи. Цены подскочили также из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.

Рубль на этом фоне укрепляется. Доллар на торгах на Московской бирже опустился до 66 рублей.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (страны ОПЕК и Россия) в выходные договорились придерживаться соглашений, достигнутых в июне этого года, о чем заявил глава российского минэнерго Александр Новак.

Тогда в рамках сделки ОПЕК+ страны договорились увеличить объем добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. С 2017 года картель ограничивал добычу, чтобы поддержать цены на нефть на высоком уровне.

До июня между крупнейшими экспортерами нефти действовало соглашение о сокращении добычи, которое принесло России значительную выгоду.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп требовал, чтобы страны ОПЕК+ снизили цены на нефть. "Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!" - заявил он.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - писал Трамп в "Твиттере".

Реагируя на требование президента США, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил: "Я не влияю на цены".

О чем договаривались в ОПЕК

Страны ОПЕК и 11 стран, включая Россию, в ноябре 2016 года договорились с 2017 года снизить суточную добычу на 1,8 млн баррелей, конкретно Россия обещала снизить ее на 300 тысяч баррелей.

Экспортерам пришлось договориться после многомесячных провальных переговоров, так как цены на нефть упали со 100 долларов до 50, и надо было их поддержать.

Благодаря сделке цены выросли на 15-20 долларов. Российские нефтяники заработали в 2016-2017 годах 700 млрд рублей, а бюджет - 1,7 трлн рублей, говорил министр энергетики Новак.

22 июня этого года цены на нефть не упали, когда крупнейшие экспортеры договорились увеличить добычу. Решение компромиссное и его влияние ограниченно, говорили аналитики.