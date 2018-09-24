С поврежденной спиной и сломанной мачтой. В Индийском океане спасен участник кругосветной регаты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Регата стартовала во Франции 1 июля. Семь участников уже сошли с дистанции

В Индийском океане спасли участника кругосветной регаты, потерпевшего бедствие при шторме в прошедшую пятницу.

Яхтсмен из Индии Абилаш Томи сел на мель в 3200 километрах от побережья Западной Австралии. Во время шторма у его яхты сломалась мачта.

Томи смог сообщить, что у него серьезно повреждена спина, он обездвижен и не может есть и пить.

На помощь к Томи направлялись спасатели из нескольких стран, но первым до него добралось французское рыболовное судно "Осирис".

Как сообщил представитель индийского военно-морского флота, яхтсмен находится в сознании, он в безопасности. С лодки его вынесли на носилках.

Спутниковый телефон индийца был сломан, но у него была возможность отправлять текстовые сообщения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Абилаш Томи уже совершал кругосветное путешествие в 2013 году

В прошедшую субботу он отправил текстовое сообщение, в котором говорилось: "Очень сложно передвигаться, могут потребоваться носилки, не могу ходить, к счастью я в безопасности внутри яхты. Спутниковый телефон не работает".

В воскресенье организаторы регаты получили от него еще одно сообщение: "Есть банки с холодным чаем, пью его. Постоянно рвет. В груди сильное жжение".

У яхтсмена был запасной спутниковый телефон, но он был не в состоянии до него дотянуться.

Томи 39 лет, он офицер индийского флота и первый индиец, который в 2013 году совершил кругосветное путешествие под парусом.

По правилам регаты, участники должны совершить кругосветное путешествие без использования современных технологий, за исключением спутниковой связи.

Регата стартовала во Франции 1 июля. За это время семь участников уже сошли с дистанции.