С поврежденной спиной и сломанной мачтой. В Индийском океане спасен участник кругосветной регаты
В Индийском океане спасли участника кругосветной регаты, потерпевшего бедствие при шторме в прошедшую пятницу.
Яхтсмен из Индии Абилаш Томи сел на мель в 3200 километрах от побережья Западной Австралии. Во время шторма у его яхты сломалась мачта.
Томи смог сообщить, что у него серьезно повреждена спина, он обездвижен и не может есть и пить.
На помощь к Томи направлялись спасатели из нескольких стран, но первым до него добралось французское рыболовное судно "Осирис".
Как сообщил представитель индийского военно-морского флота, яхтсмен находится в сознании, он в безопасности. С лодки его вынесли на носилках.
Спутниковый телефон индийца был сломан, но у него была возможность отправлять текстовые сообщения.
В прошедшую субботу он отправил текстовое сообщение, в котором говорилось: "Очень сложно передвигаться, могут потребоваться носилки, не могу ходить, к счастью я в безопасности внутри яхты. Спутниковый телефон не работает".
В воскресенье организаторы регаты получили от него еще одно сообщение: "Есть банки с холодным чаем, пью его. Постоянно рвет. В груди сильное жжение".
У яхтсмена был запасной спутниковый телефон, но он был не в состоянии до него дотянуться.
Томи 39 лет, он офицер индийского флота и первый индиец, который в 2013 году совершил кругосветное путешествие под парусом.
По правилам регаты, участники должны совершить кругосветное путешествие без использования современных технологий, за исключением спутниковой связи.
Регата стартовала во Франции 1 июля. За это время семь участников уже сошли с дистанции.