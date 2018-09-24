Как бороться с облысением? Ученые предлагают нюхать сандал

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Ученые из Университета Манчестера предложили новый перспективный способ борьбы с облысением. Оказывается, рост волос можно стимулировать, окружив себя ароматом сандалового дерева - причем настоящий сандал для этого не подойдет, нужна имитирующая его запах парфюмерная отдушка.

Оказывается, обонятельные рецепторы, которые помогают нам распознавать запахи, располагаются не только в носу, но и в других местах. В том числе - на коже вокруг волосяных фолликулов.

Расположенные там клетки производят белок OR2AT4, который запускает обонятельную реакцию, но заодно участвует и в других физиологических процессах - например, в затягивании ран после порезов.

По словам руководителя исследования Ральфа Пауса, все данные указывают на то, что в формировании новых волос задействованы те же моллекулярные механизмы, что и в образовании новой ткани на поврежденном участке кожи. И он предположил, что можно стимулировать рост волос, воздействуя на рецепторы OR2AT4.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые взяли участки кожи головы у волонтеров, прошедших косметическую операцию по подтяжке лица, и на шесть дней поместили эти фрагменты в косметическую сандаловую отдушку. Известно, что именно этот запах оказывает на OR2AT4 особенно сильное воздействие.

В результате производство гормона, отвечающего за рост волос, повысилось на 25-30%.

Кроме того, активация обонятельного рецептора продлила жизнь клеткам, задействованным в формировании волос - а это значит, что под его воздействием волосы должны расти не только активнее, но и дольше.

Чтобы подтвердить обнаруженную причинно-следственную связь, Паус и его коллеги заблокировали восприятие рецепторами OR2AT4 сандалового запаха - и уровень гормона роста в исследуемых фрагментах кожи упал до прежних показателей, а клетки волосяных фолликулов вновь стали погибать быстрее, чем под воздействием косметической отдушки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Настоящее сандаловое дерево не способствует росту волос, хоть и пахнет так же, как ароматизатор

"Нам впервые удалось показать, что обычное, широко применяемое в косметике ароматическое вещество может регулировать процессы, происходящие в человеческом теле", - подчеркивает Ральф Паус. По его словам, для оптимального роста волос воздействие запаха сандала на обонятельные рецепторы должно быть непрерывным.

Таким образом, утверждают исследователи, искусственная сандаловая отдушка может положить начало целой отрасли медицины, которую можно условно назвать "обонятельная терапия" (не путать с ароматерапией) - и наиболее эффективно она будет работать, если наносить ароматное вещество непосредственно на кожу головы.

Искусственный сандаловый ароматизатор широко используется в косметической промышленности и производстве парфюмерии. Как отдельно уточняет Ральф Паус, использовать для терапии натуральный сандаловый ароматизатор бесполезно: там молекулы имеют несколько другую структуру и не будут оказывать на обонятельные рецепторы аналогичный эффект.