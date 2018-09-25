Находка десятилетия: в Португалии нашли затонувшее 400 лет назад судно

Правообладатель иллюстрации Reuters/Cascais City Hall Image caption Останки судна очень хорошо сохранились

Археологи обнаружили близ побережья Португалии затонувшее 400 лет назад торговое судно. Историки уже назвали находку "открытием десятилетия".

"С точки зрения историков, это открытие десятилетия. А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории", - сказал агентству Рейтер глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.

Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона.

Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды и пушки с гербом Португалии.

Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами.

Именно в это период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.

Правообладатель иллюстрации Reuters/Cascais City Hall

Правообладатель иллюстрации Reuters/Cascais City Hall

Правообладатель иллюстрации Reuters/Cascais City Hall

По словам Фрейре, найденные на дне моря объекты, как и останки самого корабля чрезвычайно хорошо сохранились.

На дне моря обнаружен китайский фарфор конца XVI - начала XVII веков, бронзовые пушки, а также ракушки каури, которые использовались в те времена в районе Индийского океана в виде валюты.

Представители мэрии Кашкайш заявили, что затонувшее судно было обнаружено в начале сентября, во время работ по расчистке устья реки Тежу.

Мэр города Карлуш Каррейраш сказал в интервью газете Guardian, что это "необычайное открытие", которое укрепит, по его словам, "местную идентичность".

Археологические исследования этой местности проходят уже 10 лет благодаря финансовой помощи мэрии Кашкайш, правительства Португалии, военно-морского флота страны, а также Нового университета в Лиссабоне.

Министр культуры Португалии Луиш Мендеш сказал, что устье реки Тежу известно тем, что там тонули корабли.

"Это открытие подтверждает это", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Правообладатель иллюстрации Reuters

Правообладатель иллюстрации Reuters

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