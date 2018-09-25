С Модричем и Азаром, но без Месси и Роналду: награждение призами ФИФА

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В Лондоне прошла ежегодная премия FIFA The Best, где игроком года назван полузащитник мадридского "Реала" и хорватской сборной Лука Модрич.

Он также вошел в символическую сборную года наряду с нападающим французской сборной Килианом Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Последние двое на церемонию не приехали.

Впервые с 2008 года игроком года ФИФА стал не Месси или Роналду.

Тренером года стал Дидье Дешам, руководивший сборной Франции на ЧМ-2018 и выигравший с ней этот турнир. До этого он побеждал на чемпионате мира как игрок - в 1998 году.

Тренер российской сборной Станислав Черчесов занял в голосовании девятое место, опередив руководителя английской команды Гарета Саутгейта и тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Правообладатель иллюстрации BEN STANSALL Image caption Лучший игрок Лука Модрич, тренер французской сборной Дидье Дешам и лучшая футболистка - Марта

Лучшей футболисткой года ФИФА в рекордный шестой раз признала нападающую "Орландо Прайд" и сборной Бразилии Марту Виейра да Силва. Столько раз до нее лучшим игроком года не признавались ни женщины, ни мужчины.

В состав символической сборной в этом году вошли:

Вратарь Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

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Правообладатель иллюстрации Tereshenko Mikhail/TASS Image caption Групповой этап ЧМ-2018 сложился для Де Хеа не очень удачно - он пропустил курьезный гол в матче с португальцами

Защитник Серхио Рамос ("Реал Мадрид")

Правообладатель иллюстрации ADRIAN DENNIS Image caption На церемонии Серхио Рамос встретил бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо

Правообладатель иллюстрации Tyrin Denis/TASS Image caption Рамос и его сборная Испании в 1/8 финала ЧМ-2018 проиграли по пенальти сборной России

Защитник Рафаэль Варан ("Реал Мадрид")

Правообладатель иллюстрации ADRIAN DENNIS Image caption Рафаэль Варан приехал на церемонию с женой Камиль Титгат

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifullin/TASS Image caption На ЧМ-2018 Варан был основным защитником сборной Франции и выиграл с ней турнир

Защитник Марсело ("Реал Мадрид")

Правообладатель иллюстрации ADRIAN DENNIS Image caption Марсело на церемонии сопровождали жена Кларисса и сыновья Лиам и Энцо

Правообладатель иллюстрации Federico Gambarini Image caption Бразилия на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где проиграла Бельгии

Защитник Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен")

Правообладатель иллюстрации ADRIAN DENNIS Image caption В отличие от других футболистов Алвес рубашке и галстуку предпочел черную водолазку

Правообладатель иллюстрации Sharifulin Valery/TASS Image caption Дани Алвес уже многие годы считается одним из лучших правых защитников в мире

Полузащитник Лука Модрич ("Реал Мадрид")

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Модрич, дошедший со сборной Хорватии до финала ЧМ-2018, а до этого выигравший с клубом Лигу чемпионов, прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду - с 2008 года лучшим игроком года неизменно становился кто-то из них

Правообладатель иллюстрации Tyrin Denis/TASS Image caption Сборная Хорватии не сумела переиграть в финале ЧМ-2018 французов, но все равно добилась лучшего результата в истории, взяв серебро. До этого лучшим результатом Хорватии была бронза в 1998 году

Полузащитник Нголо Канте ("Челси")

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канте был ключевым игроком "Лестера" в год, когда команда неожиданно оформила первое в своей истории чемпионство. После этого он перешел в "Челси"

Правообладатель иллюстрации Bobylev Sergey/TASS Image caption Француз считается одним из лучших в мире опорных полузащитников

ФорвардЭден Азар ("Челси")

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эден Азар признался, что голосовал за Модрича, но хотел, чтобы премию выиграл его друг - египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах

Правообладатель иллюстрации Aleev Egor/TASS Image caption Азар в прошедшем сезоне выиграл со своей сборной бронзу чемпионата мира, а с клубом - Кубок Англии

ФорвардКилиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Килиану Мбаппе всего 19 лет, но он уже неоднократно выигрывал чемпионат Франции по футболу, а этим летом выиграл еще и чемпионат мира

Правообладатель иллюстрации Kovalev Petr/TASS Image caption Мбаппе - самый молодой французский игрок, забивавший на чемпионате мира

Форвард Лионель Месси ("Барселона")

Правообладатель иллюстрации Savostianov Sergey/TASS Image caption Кубок мира так и остается единственным серьезным трофеем, так и не покорившимся Лионелю Месси

Форвард Криштиану Роналду ("Ювентус")

Правообладатель иллюстрации Zuma Image caption Роналду летом 2018 года перешел из "Реала" в "Ювентус". Для многих этот трансфер стал неожиданным

Впервые с 2008 года награду ФИФА не получил ни Месси, ни Роналду.

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Болельщиками года ФИФА признала фанатов сборной Перу. Их сборной не было на чемпионатах мира 36 лет. Последний раз сборная Перу играла на мундиале в 1982 году в Испании.