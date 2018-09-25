С Модричем и Азаром, но без Месси и Роналду: награждение призами ФИФА

В Лондоне прошла ежегодная премия FIFA The Best, где игроком года назван полузащитник мадридского "Реала" и хорватской сборной Лука Модрич.
Он также вошел в символическую сборную года наряду с нападающим французской сборной Килианом Мбаппе, Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Последние двое на церемонию не приехали.
Впервые с 2008 года игроком года ФИФА стал не Месси или Роналду.
Тренером года стал Дидье Дешам, руководивший сборной Франции на ЧМ-2018 и выигравший с ней этот турнир. До этого он побеждал на чемпионате мира как игрок - в 1998 году.
Тренер российской сборной Станислав Черчесов занял в голосовании девятое место, опередив руководителя английской команды Гарета Саутгейта и тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.
Лучшей футболисткой года ФИФА в рекордный шестой раз признала нападающую "Орландо Прайд" и сборной Бразилии Марту Виейра да Силва. Столько раз до нее лучшим игроком года не признавались ни женщины, ни мужчины.
В состав символической сборной в этом году вошли:
Вратарь Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
Защитник Серхио Рамос ("Реал Мадрид")
Защитник Рафаэль Варан ("Реал Мадрид")
Защитник Марсело ("Реал Мадрид")
Защитник Дани Алвес ("Пари Сен-Жермен")
Полузащитник Лука Модрич ("Реал Мадрид")
Полузащитник Нголо Канте ("Челси")
ФорвардЭден Азар ("Челси")
ФорвардКилиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")
Форвард Лионель Месси ("Барселона")
Форвард Криштиану Роналду ("Ювентус")
Впервые с 2008 года награду ФИФА не получил ни Месси, ни Роналду.
Болельщиками года ФИФА признала фанатов сборной Перу. Их сборной не было на чемпионатах мира 36 лет. Последний раз сборная Перу играла на мундиале в 1982 году в Испании.