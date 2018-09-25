Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX века

Правообладатель иллюстрации PHÉBUS Image caption Картина "Происхождение мира" Гюстава Курбе хранится в музее Орсе в Париже

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На картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо, которая была любовницей османского дипломата. Именно он заказал художнику эту картину для своей коллекции эротики, считают эксперты.

На протяжении десятков лет искусствоведы полагали, что на одной из самых провокационных работ в истории искусства, картине Густава Кюрбе "Происхождение мира", изображена ирландка Джоанна Хиффернан. Она была возлюбленной ученика Курбе, американского художника Джеймса Уистлера, и, по некоторым данным, любовницей самого Курбе.

Однако долгое время у экспертов оставались сомнения, что голое тело и половые органы на картине "Происхождение мира" принадлежат именно Хиффернан, так как лобковые волосы на картине темные, в то время как сама ирландка была рыжеволосой.

Свидетельство того, что на картине изображена не она, а французская балерина Констанс Кеньо, нашлось в переписке французских писателей Александра Дюма-младшего и Жорж Санд. Его обнаружил французский историк Клод Шопп, когда изучал копии их писем.

В частности, историка озадачил один отрывок из письма Дюма к Санд, датируемого июнем 1871 года: "Нельзя кистью передать деликатное и яркое интервью мадемуазель Кеньо из Оперы". Шопп сверился с рукописным оригиналом переписки и обнаружил, что на самом деле вместо слова "интервью" Дюма написал "нутро".

Историк поделился своим открытием с руководителем отдела печати и фотографии французской национальной библиотеки Сильви Обенас. "Свидетельство, обнаруженное Клодом, заставляет меня с уверенностью на 99% говорить, что моделью Курбе была Констанс Кеньо", - сказала она агентству.

Кто такая Констанс Кеньо?

До 1859 года Констанс Кеньо танцевала в парижской Опере, но потом ушла из балета. В 1866 году, когда Курбе написал картину, 34-летняя Кеньо была одной из любовниц османского дипломата Халила Шерифа-паши.

Именно он заказал Курбе картину "Происхождение мира" для своей личной коллекции эротики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уистлер запечатлел свою возлюбленную Джоанну Хиффернан на картине "Симфония в белом №1: Девушка в белом"

Во французской национальной библиотеке сохранилось несколько фотографий Кеньо, сделанных в том числе и знаменитым французским фотографом Надаром. Ее лицо также можно рассмотреть на фотографиях французского фотографа Андре Дисдери, которые хранятся в коллекции музея Орсе в Париже.

Черные брови Кеньо больше соответствуют темным лобковым волосам, изображенным на картине Курбе, говорит Обенас.

По ее мнению, в то время всем было известно, что на картине изображена именно Кеньо, но со временем это забылось, потому что она стала очень уважаемой женщиной и посвятила себя благотворительности.

Констанс Кеньо умерла в 1908 году. В своем завещании она оставила картину Курбе с букетом цветов. На картине были изображены ирисы, тюльпаны, а также красные и белые камелии. Обенас считает, что эту картину своей любовнице подарил Халил Шериф-паша - в то время камелии ассоциировались с куртизанками, благодаря роману Дюма-младшего "Дама с камелиями".

Скандальная картина

Французский художник-реалист Густав Курбе написал картину "Происхождение мира" в 1866 году. На ней изображено голое женское тело с широко раздвинутыми ногами. Картина стала одной из самых провокационных работ в истории искусства. Долгое время она нигде не выставлялась из-за чрезмерной сексуальной откровенности и впервые была показана широкой публике только в 1995 году.

У Джоанны Хиффернан, которая, как долгое время считалось, стала натурщицей для этой картины, были романтические отношения с американским художником Джеймсом Уистлером, который приехал во Францию из Соединенных Штатов.

Уистлер запечатлел свою возлюбленную на картине "Симфония в белом №1: Девушка в белом", которую он написал в 1862 году, за четыре года до скандальной картины Курбе. Для этой работы Хиффернан позировала для Уистлера в закрытом белом платье в пол.

"Эта композиция диаметрально противоположна тому, что изобразил Курбе. Поговаривали, будто Уистлер, обнаружив, что его подружка ради Курбе сняла с себя все, впал в такую дикую ревность, что покинул Францию", - писал в своей книге "Непонятное искусство" редактор отдела искусств Би-би-си Уилл Гомперц.

Картина "Происхождение мира" продолжает оставаться скандальной даже в современности. В 2011 году учитель во Франции подал в суд на "Фейсбук". Поводом для иска стало то, что соцсеть заблокировала его аккаунт, после того как он опубликовал изображение с картиной Курбе. В марте этого года французский суд признал действия соцсети неправомерными.