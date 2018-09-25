Британия упразднит преимущества для мигрантов из ЕС. Что это значит для россиян?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

К гражданам стран Евросоюза после "брексита" должны будут применяться те же миграционные правила, что и к гражданам всех прочих государств, решило британское правительство.

Члены кабинета министров единогласно поддержали миграционную систему, в основу которой будет положена квалификация иммигрантов, а не их гражданство, сообщил Би-би-си источник в правительстве.

Если эти правила будут окончательно утверждены, после "брексита" специалист из России будет иметь те же права и возможности получения работы в Британии, что и его коллега с похожей квалификацией из Франции или Германии.

Единые правила?

Правительство намерено в будущем исходить из того, что для трудовых мигрантов должны существовать единые правила независимо от их гражданства и дискриминации в этом отношении быть не должно.

Источник Би-би-си в правительстве сообщил, что достигнутое соглашение пока еще окончательно не оформлено и правительство допускает некоторые "легкие коррективы" в отношении граждан ЕС, если с Евросоюзом будет заключен экономический договор в рамках "брексита".

То же самое касается и США, если с этой страной будет заключено торговое соглашение.

Остаются также опасения, что из-за оттока низкоквалифицированной рабочей силы из ЕС может пострадать бизнес.

Почему пересматриваются визовые правила

Европейский союз гарантирует своим гражданам, а также обладателям паспортов Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии свободу передвижения рабочей силы внутри ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй неоднократно заявляла о необходимости положить конец неограниченной трудовой миграции в Британию из стран Евросоюза. На переговорах по "брекситу" эта тема считается необсуждаемой.

Правообладатель иллюстрации Dan Kitwood/Getty Images Image caption Тереза Мэй неоднократно призывала покончить с неограниченной миграцией из стран Евросоюза после "брексита"

Великобритания должна покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года. В рамках идущих сейчас переговоров о "брексите" был согласован переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

В этот период к гражданам стран ЕС в Великобритании будут применяться прежние правила, равно как и к британцам в Евросоюзе.

Остается неясным, что произойдет в случае так называемого "жесткого брексита", если переговоры закончатся неудачей и Британии не удастся заключить договор с ЕС.

Квалификация и лимит

Согласно действующим правилам, в Великобритании визы работникам из стран, не входящих в ЕС, выдают в зависимости их от профессиональной востребованности для экономики страны.

На прошлой неделе Консультативный комитет по миграции предложил отменить ежегодно устанавливаемый лимит на рабочие визы для высококвалифицированных мигрантов из-за пределов ЕС.

Сейчас этот лимит установлен на уровне 20,7 тысячи виз в год, он был предложен Терезой Мэй, когда она возглавляла министерство внутренних дел.

Из-за этого ограничения тысячи IT-специалистов и медработников не смогли получить рабочие визы, несмотря на их нехватку в Британии.

Правила для граждан стран, не входящих в ЕС

Все, кто хочет переехать в Великобританию из-за пределов ЕС на учебу или работу, в том числе и россияне, должны подать на одну из виз - от Tier 1 до Tier 5.

Визы Tier 1 выдаются инвесторам и высококвалифицированным работникам, попадающим под категорию "исключительные таланты". Tier 5 - визы на краткосрочные волонтерские и образовательные программы.

Правообладатель иллюстрации PA

Самыми распространенными считаются визы Tier 2 - для квалифицированных работников, у которых есть наниматель, готовый стать визовым спонсором, а также визы Tier 4 для студентов на программы дольше шести месяцев.

Визы Tier 3 (для неквалифицированных работников) сейчас не выдаются.

Некоторые из этих виз позволяют привозить с собой близких родственников (детей, супругов или партнеров) по так называемой визе иждивенца (dependant visa).

Визы выдаются на основе системы баллов, и требования по ним стали жестче в последние годы.

Например для получения визы Tier 2 - опытных квалифицированных работников - наниматель должен платить заявителю минимум 30 тыс. фунтов в год. Это в три раза больше, чем требовалось в 2011 году.

Чем выше будущая зарплата заявителя на визу - тем больше баллов он или она получает. Такой же эффект дает соискателям на визу Tier 2 редкость их профессии и недостаток аналогичных специалистов в Великобритании.

Для получения большинства типов виз нужно в определенной мере владеть английским языком, иметь визового спонсора (учебное заведение или наниматель) и согласиться не претендовать на социальные выплаты в течение определенного времени.