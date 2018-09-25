Швеция правеет: премьер Стефан Лёвен отправлен в отставку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лёвен говорит, что по-прежнему видит "хорошие возможности остатьcя на посту премьера", если политический кризис в Швеции разрешится в пользу его партии

Парламент Швеции проголосовал за отставку премьер-министра Стефана Лёвена. Против ставленника левых партий Лёвена проголосовали депутаты от умеренной и крайне правой оппозиции. Он занимал пост премьера с 2014 года.

Обязательное голосование о доверии Лёвену состоялось во вторник. Из 349 членов парламента за отставку премьера проголосовали 204, еще 142 депутата поддержали действующего премьера.

Теперь спикер парламента должен предложить новые кандидатуры премьеров. Как ожидается, этот процесс может занять несколько недель. В это время Лёвен будет оставаться на посту в роли переходного премьера. Спикер может предложить в том числе и его кандидатуру.

Отставки Лёвена добивались правые. Глава оппозиционной коалиции "Альянс" Ульф Кристерссон накануне голосования заявил, что Швеции нужно новое правительство, которому народ оказывает необходимую для реформ поддержку.

Хрупкий баланс

В шведском Риксдаге (так называется парламент страны) уже несколько лет доминируют два альянса - левоцентристская коалиция "Красно-зеленых" и оппозиционная правая коалиция "Альянс".

По итогам парламентских выборов, прошедших в Швеции 9 сентября, коалиция "Красно-зеленых", включающая и Социал-демократическую партию Лёвена, получила 144 кресла, а "Альянс", состоящий из четырех умеренно правых фракций - 143.

Третьей по величине фракцией стали крайне правые "Шведские демократы", не входящие ни в одну из коалиций. У них 62 места. Партия Лёвена при этом продемонстрировала самый низкий результат за несколько десятилетий.

Поддержка крайне правых "Шведских демократов" в условиях примерно равного распределения сил может склонить баланс в сторону любой из соперничающих коалиций, но несмотря на это сразу после выборов и левые, и правые заявили, что не желают сотрудничать с ними. Тем не менее, на голосовании о доверии Лёвену "Шведские демократы" голосовали против него вместе с "Альянсом".

Что будет дальше?

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на должность премьера считают лидера правой Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона.

Назначенный после последних выборов спикер парламента Андреас Норлен принадлежит к той же партии, а "Шведские демократы" голосовали за его утверждение: возможно, они поддержат и Кристерссона.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Лёвен во вторник предупредил "Альянс", что они начинают полагаться на поддержку партии, "основанной нацистами". Среди основателей "Шведских демократов" в 1988 году действительно было несколько человек, симпатизировавших идеологии нацистской Германии.

Умеренные правые при этом тоже говорят, что не хотят сотрудничать со "Шведскими демократами": несколько высокопоставленных членов "Альянса" заявили, что покинут коалицию, если она начнет с ними переговоры о сделке. Ранее партия Лёвена заявляла, что не готова сотрудничать и с умеренно правыми, чтобы сформировать правительство меньшинства.

Если четыре попытки сформировать правительство потерпят неудачу, парламентские выборы придется проводить снова - это будут первые такие перевыборы в истории Швеции.

Сам Лёвен настроен оптимистично - уже после голосования по вопросу о его отставке он сказал журналистам, что по-прежнему видит "хорошие возможности остатья на посту премьера" и создать правительство, преодолев существующие разногласия.

Лёвен отметил, что левые никогда не поддержат правительство, в котором "Шведские демократы" будут играть заметную роль.