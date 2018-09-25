"Главный папа Америки" в наручниках. Билл Косби получил тюремный срок

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Косби увели в наручниках

Суд в Пенсильвании приговорил 81-летнего американского актера Билла Косби к тюремному сроку по обвинению в сексуальных домогательствах, поставив точку в длительной тяжбе.

Косби проведет в тюрьме от трех до десяти лет (точный срок будет установлен позднее) и будет внесен в список лиц, совершивших преступление сексуального характера.

Обвинение просило для Косби от пяти до десяти лет тюрьмы. Адвокаты актера настаивали, что он на время апелляций может находится под домашним арестом, но судья Стивен О'Нилл отказал в этом.

По мнению О'Нилла, Косби этого не заслуживает. Согласно решению суда, сразу после заседания на Косби надели наручники и отправили под стражу.

В ходе вынесения вердикта судья назвал Косби сексуальным хищником. О'Нилл признал, что действия Косби самым серьезным образом повлияли на жизнь Андреа Констанд, которая обвиняла его в домогательствах.

Сам Косби никак не прокомментировал приговор.

Констранд выступила в суде с речью и рассказала, что долгие годы не могла оправиться от последствий домогательств. "Он украл мою жизнь, мою открытость и веру в себя и в окружающих", - сказала она на процессе.

Вина Косби была признана еще в апреле 2018 года, сейчас суд рассматривал вопрос о наказании.

Дело Андреа Констанд

Обвинения в адрес известного американского комика Билла Косби касаются эпизода, относящегося к 2004 году.

Андреа Констанд работала одним из наставников в баскетбольной команде университета Тэмпл в Филадельфии, выпускником которого был Косби. Актер сотрудничал с университетом и интересовался баскетболом. С Андреа они познакомились в 2002 году и дружили.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Андреа Констанд заявила, что инцидент лишил ее веры в других людей

Согласно рассказу Констанд, однажды Косби пригласил девушку домой поговорить о ее будущем и предложил ей несколько таблеток, чтобы та расслабилась.

Андреа согласилась, вскоре она почувствовала, что не контролирует свое тело. Косби, как рассказывала истица, стал ее домогаться, трогать за грудь и промежность, и положил ее руку себе на член.

Косби утверждал, что все произошедшее было по обоюдному согласию. Констанд утверждала обратное: Косби ее не интересовал как мужчина, а в то время она состояла в отношениях с девушкой.

В 2006 году Констанд заключила с Косби досудебное соглашение, обязавшись не рассказывать об инциденте в обмен на денежное вознаграждение. После того, как стало известно о других подобных обвинениях в отношении Косби, она пошла в суд. Сперва присяжные не смогли установить, виновен ли Косби, но на повторном слушании в апреле признали вину актера.

Кто такой Билл Косби?

Билл Косби в середине 1980-х играл роль отца афроамериканского семейства Хакстейблов в передаче "Шоу Косби". Благодаря этой роли он заслужил репутацию морального авторитета в США и титул "главного папы Америки". До "Шоу Косби" он был стендап-комиком.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У здания суда протестующие призывали отправить Косби в тюрьму

Слухи о том. что Косби неоднократно домогался к женщинам, в том числе используя седативные препараты, ходили в актерских кругах в США на протяжении десятилетий, но до недавнего времени ему удавалось избегать обвинений. О том, как ему удается избегать судов, неоднократно говорили со сцены ведущие американские комики, этой теме был посвящен один из эпизодов сатирического сериала "Южный парк".

В 2014 году несколько женщин, в том числе бывшая супермодель Дженис Дикинсон, рассказали о том, как Косби домогался к ним и давал им напитки с таблетками, после которых они либо ничего не помнили, либо теряли способность контролировать себя.

В общей сложности о домогательствах или сексуальном насилии со стороны Косби рассказали около 60 женщин, но по большинству инцидентов, за исключением дела Андреа Констанд, истек срок давности.