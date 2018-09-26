Кадыров и Евкуров договорились о границе между Чечней и Ингушетией

Правообладатель иллюстрации Alexander Astafiev/TASS Image caption Евкуров и Кадыров (слева направо) во время заседания правительственной комиссии в 2013 году

Главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. Для этого Рамзан Кадыров приехал к Юнус-Беку Евкурову в Магас. В августе обстановка на границе двух кавказских регионов накалилась из-за попытки установить чеченский блокпост на ингушской территории. В среду в Ингушетии разгоняли протестующих.

Между Чечней и Ингушетией состоится равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района (Чечня) и Малгобекского района (Ингушетия), сообщает Интерфакс со ссылкой на документ.

"Передачи территорий не будет ни с той, ни с другой стороны - мы эту разъяснительную работу будем проводить. Мы с Рамзаном Ахматовичем установили границу по устоявшейся с тех времен, с момента самостоятельности республики Ингушетия", - цитирует Евкурова ТАСС.

"Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить", - добавил глава Ингушетии.

Принципиально это соглашение ничего не меняет, граница была установлена в 1993 году, она "действовала де-факто, но не была закреплена на бумаге", сказал Би-би-си советник главы Ингушетии Артем Перехрист.

"На сегодняшний день это закрепили на бумаге, - добавил он. - Между нами никаких блокпостов [не будет], любой житель, что Ингушетии, что Чечни, может поехать туда-сюда". Но на федеральной трассе "Кавказ" блокпост на границе Чечни и Ингушетии останется, уточнил он.

Кадыров в своем телеграм-канале написал, что "завершился длившийся более 25 лет процесс создания двух республик в составе Российской Федерации". "До этого момента между двумя субъектами России не было юридически оформленной границы. Это давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа", - заявил глава Чечни.

"У меня спрашивали, кто выиграл? Расцениваю подобные вопросы, как направленные против единства и сплоченности чеченцев и ингушей", - говорится в его заявлении.

Image caption "Мы договорились о том, что между нами не будет постов. Все дороги будут открыты", - заявил Евкуров (вместе с Кадыровым в центре)

Протестующих разогнали

Встреча Кадырова и Евкурова, по оценке местных жителей, проходила при повышенных мерах безопасности. Несколько собеседников Би-би-си из Ингушетии рассказали, что за сутки до переговоров власти закрыли въезды в столицу республики Магас и выезды из города, там начались проблемы с мобильной связью.

Местные активисты предположили, что это было связано с появлением в социальных сетях призывов выйти на акцию протеста.

В среду больше сотни человек вышли на несанкционированный митинг в Магасе, выступая против передачи части ингушской земли Чечне. Полиция достала дубинки, видно на видеозаписях, полученных Би-би-си.

Один из участников митинга Исропил рассказал Би-би-си: "Мы изначально планировали митинг рядом с дорогой, метрах в тридцати от дороги, там рынок находится и площадка. Власти сами же перекрыли нам доступ к этой площадке и заставили собираться у дороги. Разумеется, людей становилось все больше и больше. Там был момент, что щитами отталкивали сотрудники силовых структур толпу от дороги".

"Люди разошлись [еще до подписания соглашения о границе] с условием того, что в случае принятия решения не в пользу Ингушетии, будет очень массовая потасовка в республике, не просто митинг, - сказал Русской службе Би-би-си местный блогер Магомед (он попросил не называть свою фамилию). - Мы [с жителями Чечни] в любом случае братья".

"Когда отец достигает преклонного возраста, он выводит своих сыновей и разбивает границу земли, чтобы установить ограду между сыновьями. Естественно, сыновья обычно недовольны, но отец отвечает: чтобы после меня не было никаких споров. Поэтому даже среди братьев ограда нужна", - добавил блогер.

Августовский блокпост

Как рассказывала Би-би-си, в конце августа жители Ингушетии обнаружили в приграничном с Чечней районе бульдозер в окружении вооруженных сотрудников чеченской полиции.

"Это территория федерального государственного природного заповедника "Эрзи" площадью 19 тысяч гектаров (на территории Сунженского района). Есть притязания с чеченской стороны, что это их территория", - рассказывал Би-би-си директор заповедника Ахмед Мержоев.

Рабочие из Чечни заявили, что ими получен приказ восстановить в этом месте дорогу, которая ранее связывала две республике.

С чеченской стороны в этом месте находится блокпост. Очевидцы сообщали, что чеченцы хотели передвинуть его вглубь ингушской территории. Эту информацию Би-би-си подтверждал министр Ингушетии по национальной политике Муслим Яндиев.

8 сентября Кадыров своим указом создал комиссию, которая должна разрешить "спорные вопросы" при установлении границ республики. Комиссию возглавил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, который считается ближайшим соратником Кадырова.

Не первый конфликт

Протестующие в Ингушетии, с которыми поговорила Би-би-си, признаются, что лучшим считают решение, при котором продолжил бы действовать договор о разграничении территории, который в 1993 года подписали первые президенты Руслан Аушев и Джохар Дудаев.

Позднее многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.

Спор вокруг границы двух республик имеет давние корни, однако уже пять лет Чечня и Ингушетия не вступали в столь открытое противостояние по этому поводу.

В 2013 году здесь же произошло вооруженное столкновение между силовиками Чечни и Ингушетии, после которого Кадыров и Евкуров обвинили друг друга в притязаниях на чужую территорию. Глава Чечни тогда заявлял, что намерен обсудить вопрос об установлении административной границы с Ингушетией на федеральном уровне.

Евкуров же говорил, что чеченские силовики приехали в ингушское село Аршты, чтобы запугать людей и "показать, что зря вы не вошли в состав Чеченской республики". Спикер чеченского парламента Дукваха Абдурахманов, в свою очередь, заявлял, что Аршты - чеченское село.

После этого главы регионов долгое время не встречались и не вели переговоров. Лишь после 2015 года Кадыров и Евкуров снова стали публично встречаться.