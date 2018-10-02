В Ингушетии обыскали дома противников соглашения о границе с Чечней

Правообладатель иллюстрации DENIS ABRAMOV/TASS Image caption Четкой границы между Чечней и Ингушетией не было до 26 сентября. Ингуши недовольны новой границей

Ингушские активисты, выступившие против соглашения о границе с Чечней, сообщили Русской службе Би-би-си, что к ним пришли с обыском. Ранее глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обвинил их в "выполнении своих меркантильных задач".

Лидер ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, член Совета молодежных организаций Ингушетии Хасан Кациев, глава Совета Багаудин Хаутиев и руководитель региональной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев рассказали об обысках, прошедших утром во вторник.

"Их интересовали электронные носители"

"Все произошло в седьмом часу [утра во вторник]. Силовики приехали на четырех автомобилях в сопровождении спецназа - больше десятка в общей сложности. Предъявили мне постановление начальника ОВД Магаса о проведении обыска в рамках уголовного дела о видеообращении в адрес Евкурова. Там говорилось, что их интересуют электронные носители. Можно говорить, что речь идет не о конкретном деле, а о той активности, о гражданской позиции народного гнева по отношению к руководству, которое фактически отчуждает земли республики", - сказал в беседе с Би-би-си Руслан Муцольгов.

Во вторник МВД по Ингушетии подтвердило возбуждение сразу двух уголовных дел по статье 319 уголовного кодекса - "оскорбление представителя власти в интернете". Максимальное наказание по этой статье - исправительные работы на срок до года. Подробности дела не сообщаются, но в постановлении об обыске (есть у Би-би-си) говорится, что, в частности, речь идет о видеообращении Ибрагима Льянова, который "публично оскорбляет главу Республики Ингушетия". Сам Льянов сказал "Кавказскому узлу", что ничего не знает о возбуждении против него уголовного дела.

В МВД посчитали, что "к данному преступлению возможно причастны" Муцольгов, Кациев, Хаутиев, Нальгиев, а также еще один активист из Сунженского района Ингушетии. Именно на этом основании, согласно постановлению, проводились обыски. В пресс-службе МВД по региону не ответили на звонки Би-би-си, но в разговоре с "Фонтанкой" полиция заявила, что "в настоящее время такие мероприятия [обыски] не проводятся".

Муцольгов сказал, что при обыске у него изъяли телефон и ноутбук, на котором дети обычно смотрят мультики. А после обыска лидера ингушского "Яблока" пригласили на опрос, но повестку не вручили. "[Они хотели] на сегодня, но я не могу бросить все свои дела и заниматься их делами", - сказал он.

Он считает прошедшие обыски "акцией устрашения гражданских активистов", выступивших против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. С ним согласны и другие активисты, у которых во вторник прошли обыски.

"Это акция запугивания людей, которые не согласны с территориальным вопросом. Таким образом пытаются [сделать так], чтобы активисты и общественники замолчали", - сказал Би-би-си активист Хасан Кациев. Он уверен, что такие действия силовиков "никогда в жизни" не заставят людей замолчать. "Мы не собираемся молчать, мы собираемся отстаивать нашу территорию в рамках закона", - говорит Кациев.

"Я не думаю, что даже если мы перестанем говорить, народ изменит свое мнение, - соглашается Исмаил Нальгиев. - Но и мы не изменим свое мнение, мы стоим на своем. Если они хотят, пускай задерживают, но это наше право - высказывать свое мнение".

Как Кадыров и Евкуров делили территорию

26 сентября кортеж главы Чечни Рамзана Кадырова приехал в Магас, где главы соседних республик подписали соглашение о границе. Всего за несколько недель до этого обстановка накалилась из-за попытки чеченской стороны установить на территории Ингушетии свой блокпост.

Ожидая итогов встречи Кадырова и Евкурова, активисты в Магасе вышли на улицу. "Мы хотели услышать объяснение руководства по поводу просочившейся информации о том, что будет подписано соглашение о передаче земель Ингушетии под контроль соседней республики. Люди мирно стояли, но именно действиями силовиков их выгнали на дорогу, дальнейшее развитие событий было стихийным, но ни лозунгов, ни выступающих там не было", - утверждает Руслан Муцольгов.

На видеозаписях, которые 26 сентября участники акции присылали Би-би-си, видно, что в какой-то момент полиция достала дубинки. Один из протестующих тогда рассказывал: "Там был момент, что щитами отталкивали сотрудники силовых структур толпу от дороги".

Люди разошлись еще до подписания соглашения. Только через некоторое время Кадыров и Евкуров объявили, что граница между регионами наконец-то установлена. Советник главы Ингушетии Артем Перехрист тогда заявил Би-би-си, что соглашение принципиально ничего не меняет: граница была установлена еще в 1993 году, сейчас ее просто закрепили на бумаге.

"Будет спрос"

"Единственные коррективы мы внесли внизу, на равнинной части, там, где ровно квадрат на квадрат, метр на метр мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу и один клин выправить", - сказал сам Евкуров.

Активисты утверждают, что руководители регионов ввели в заблуждение жителей Ингушетии, передав Чечне часть горных земель.

Сунженский район, который входит в состав как Чечни, так и Ингушетии, остается предметом спора между регионами уже не первый год.

Четкой границы в этом месте до подписания соглашения не было. До 26 сентября единственным договором о разграничении территории был документ 1993 года, подписанный первыми президентами Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым. Позже многие нормативные акты, принятые в период правления Чечней Дудаевым, были признаны нелегитимными.

Нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров подписанное соглашение подробно не комментировал. Только в понедельник на расширенном совещании с правительством Чечни он заявил: "Спросите у знающих людей: еще со времен наших святых предков с одной стороны реки Фортанга была наша территория, с другой стороны - их. Поэтому граница, которую мы определили - правильная. Люди, которые не знают ответа на вопрос, как было раньше, те, кто никогда не был на этой земле, люди, котоый даже не знают, где протекает эта Фортанга, пожалуйста, не говорите то, чего не знаете. По крайней мере в адрес руководства Чеченской республики, в адрес народа. Я клянусь Аллахом, за это будет спрос".

На прошлой неделе глава Ингушетии Евкуров на заседании правительства высказался об активистах, недовольных подписанным соглашением. Он заявил, что с ними необходимо провести "профилактическую работу".

"Этим людям до лампочки, о чем разговор, лишь бы людей вызывать на митинги. Я предупреждаю еще раз: эти люди, которые призывают к митингам, - мы знаем их в лицо, жители республики знают, кто это делает. Я не скажу, что они выполняют задачи Америки, Китая, Японии - неважно. Но они уж точно свои там меркантильные задачи выполняют", - заявил Евкуров.