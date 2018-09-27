Пенсионная реформа: число готовых протестовать россиян резко снизилось

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Число россиян, готовых протестовать против повышения пенсионного возраста, за последний месяц резко снизилось. В сентябре только 35% респондентов ответили, что готовы протестовать против пенсионной реформы, в то время как в августе - 53%, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Почти 40% респондентов считают, что поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным, никак не изменят параметры самой реформы. Четверть опрошенных россиян полагают, что поправки Путина только ухудшают реформу. В том, что предложения главы государства смягчают изначальные планы правительства, убеждены 29% участников опроса.

34% россиян, знакомых с телеобращением Путина о пенсионной реформе, с которым он выступил в конце августа, стали относиться к президенту хуже, и только 7% - лучше, приводит газета данные социологов.

При этом количество тех, кто относится к повышению пенсионного возраста резко отрицательно, за лето немного снизилось. В июне к повышению пенсионного возраста для мужчин резко негативно относились 70% респондентов, в сентябре - 63%. Резко против повышения пенсионного возраста для женщин в июне высказывались 73% опрошенных, в сентябре - 66%.

Доля тех, кто полностью поддерживает реформу, за месяц почти не изменилась. В начале лета повышение пенсионного возраста для мужчин целиком положительно оценивали 3% россиян, в сентябре - 2%. Количество тех, кто положительно относится к повышению возраста выхода на пенсию для женщин, и в июне, и в сентябре составило 2%.

С содержанием обращения Путина, согласно опросу, знакомы 78% россиян.

Что сказал Путин?

Путин молчал о пенсионной реформе больше месяца с момента внесения в Госдуму соответствующего законопроекта. Только 20 июля в беседе с волонтерами на стадионе "Калининград" президент заявил, что ему "никакой [вариант реформы] не нравится".

С тех пор он еще более месяца не высказывался на эту тему, а 29 августа выступил с телеобращением, полностью посвященным реформе. В нем Путин предложил свои поправки к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении. Телеобращение Путина длилось около получаса, его транслировали все федеральные каналы.

В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на восемь лет, как предлагало правительство, а на пять - с 55 до 60 лет. Для многодетных матерей глава государства предложил сохранить право досрочного выхода на пенсию: женщинам с тремя детьми разрешить выходить на пенсию раньше на три года, с четырьмя детьми - раньше на четыре года, с пятью и более детьми - выходить на пенсию в 50 лет.

Госдума поддержала поправки

26 сентября Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу. Поправки Путина поддержали все фракции: за них проголовали все 385 депутатов, присутствовавших на заседании, в том числе депутаты от КПРФ и "Справедливой России", ранее выступавшие против пенсионной реформы.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Коммунисты Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на думское заседание в футболках с протестными лозунгами, однако получили замечание за свой внешний вид от спикера Госдумы Вячеслава Володина

За сам законопроект о пенсионной реформе проголосовали 326 депутатов, 50 высказались против, один воздержался от голосования. Против проголосвали коммунисты и справедливороссы, 39 из 40 депутатов ЛДПР не голосовали. В первом чтении ЛДПР голосвала против законопроекта.

Депутат "Единой России" Наталья Поклонская, которая в первом чтении голосвала против реформы, в этот раз не голосовала. Единоросс Сергей Железняк, не голосовавший в первом чтении, в этот раз также не проголосовал.