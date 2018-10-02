Увольняются еще два российских губернатора. Уже пять отставок за неделю

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Губернаторы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев приняли решение уйти в отставку в связи с переходом на другую работу. В прошлую среду Владимир Путин уволил трех других губернаторов, СМИ предсказывали волну отставок после нескольких поражений Кремля на выборах.

Исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Путин назначил Игоря Артамонова, Курганской - Вадима Шумкова. Артамонов работал вице-президентом Сбербанка, Шумков был вице-губернатором Тюменской области.

Артамонов и Шумков прошли программу обучения РАНХиГС - они выпускники второго потока программы развития кадрового управленческого резерва академии. До них еще три человека, ставших в этом году губернаторами, закончили эту же программу обучения, сообщил Би-би-си источник в администрации президента.

"Заниматься интересным делом"

"Было предложение одной из госкорпораций перейти в совет директоров, заниматься интересным делом", - сказал курганский губернатор ТАСС, объясняя причины своей отставки.

Примерно такое же объявление об отставке появилось на сайте администрации Липецкой области от имени губернатора: "Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение".

Королев напомнил, что через год в Липецкой области пройдут выборы, а он работает губернатором 21 год. "Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это [руководство регионом] дело молодых", - заявил он.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Олег Королев (слева) и Алексей Кокорин (справа) упоминались как кандидаты на вылет из губернаторского корпуса

66-летний Королев руководил Липецкой областью больше 20 лет и запомнился своими публичными высказываниями. Так, в июне, когда Германия вылетела с ЧМ-2018, он написал в "Твиттере", что это произошло "только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им". Позднее этот твит был удален, а губернатор написал: "Кто-то опять мне в "Твиттере" наляпал".

Кокорин был избран главой Курганской области в сентябре 2014 года, набрав 84,87%. На этом посту он заменил Олега Богомолова, руководившего областью с 1997 года. До назначения врио губернатора в феврале 2014 года Кокорин занимал пост главы города Шадринска (Курганская область). Издание РБК, анонсировавшее отставку Кокорина 30 сентября, одной из причин ухода называло то, что при нем регион оставался депрессивным.

Королев занимал предпоследнее место место среди губернаторов Центрального федерального округа в рейтинге холдинга "Минченко консалтинг", который считается барометром возможных отставок. А курганский губернатор Кокорин занял последнее место среди глав регионов Уральского федерального округа. Оба упоминались в СМИ как возможные кандидаты на вылет из губернаторского корпуса.

Каких отставок еще ждут

Администрация президента уже традиционно проводит серии увольнений и назначений весной и осенью, так чтобы у новых ставленников Кремля было время подготовиться к выборам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после первой серии отставок на прошлой неделе говорил, что "нельзя исключать" их продолжения, потому что "процесс ротации губернаторского корпуса" - перманентный.

Кроме отставок курганского и липецкого губернаторов СМИ анонсировали увольнение руководителей еще нескольких регионов.

Волгоград . 48-летний Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с апреля 2014 года. На выборах осенью 2014 он набрал 88,63% голосов. До этого Бочаров с 2013 года был главой исполкома "Общероссийского народного фронта" (ОНФ). О том, что Бочаров уйдет в отставку, писал "Коммерсант". В 2019 году у него истекает срок полномочий. В рейтинге глав регионов коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Бочаров попал в группу губернаторов с "нестабильными позициями". В понедельник, 1 октября, пресс-служба Бочарова отказывалась комментировать сообщения о том, что он может уйти в отставку. Однако 2 октября сам Бочаров сказал, что "все когда-нибудь куда-нибудь уходят", и пообещал сообщить публично, если примет такое решение.

. 48-летний Андрей Бочаров руководит Волгоградской областью с апреля 2014 года. На выборах осенью 2014 он набрал 88,63% голосов. До этого Бочаров с 2013 года был главой исполкома "Общероссийского народного фронта" (ОНФ). О том, что Бочаров уйдет в отставку, писал "Коммерсант". В 2019 году у него истекает срок полномочий. В рейтинге глав регионов коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Бочаров попал в группу губернаторов с "нестабильными позициями". В понедельник, 1 октября, пресс-служба Бочарова отказывалась комментировать сообщения о том, что он может уйти в отставку. Однако 2 октября сам Бочаров сказал, что "все когда-нибудь куда-нибудь уходят", и пообещал сообщить публично, если примет такое решение. Забайкалье . О том, что глава Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, накануне сообщило издание РБК. На посту губернатора 54-летний политик проработала всего два года. Ее может сменить Алексей Кошелев, писал "Коммерсант". Он был заместителем Равиля Гениатулина, который руководил Забайкальем в 2008- 2013 годах. По данным РБК, Забайкалье сильно отстает в плане социально-экономического развития. Летом этого года в регионе побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и назвала его "захолустьем", а его столицу Читу - "запущенной" и "неухоженной". Впрочем, Матвиенко оговаривалось, что Жданова "очень старается" и что ей "досталось тяжелое наследство".

. О том, что глава Забайкальского края Наталья Жданова может досрочно уйти в отставку в рамках очередной ротации губернаторского корпуса, накануне сообщило издание РБК. На посту губернатора 54-летний политик проработала всего два года. Ее может сменить Алексей Кошелев, писал "Коммерсант". Он был заместителем Равиля Гениатулина, который руководил Забайкальем в 2008- 2013 годах. По данным РБК, Забайкалье сильно отстает в плане социально-экономического развития. Летом этого года в регионе побывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и назвала его "захолустьем", а его столицу Читу - "запущенной" и "неухоженной". Впрочем, Матвиенко оговаривалось, что Жданова "очень старается" и что ей "досталось тяжелое наследство". Курск. 67-летний губернатор Курской области Александр Михайлов, которому СМИ также прочат отставку, руководит регионом с 2000 года. В рейтинге холдинга "Минченко консалтинг" он занял последнее место среди губернаторов Центрального федерального округа. Авторы отнесли его к "старым губернаторам, накопившим серьезный антирейтинг". Во вторник газета "Ведомости" сообщила, что Курскую область может возглавить Андрей Варичев, топ-менеджер "Металлоинвеста", подконтрольного USM Holdings Алишера Усманова. "Металлоинвест" работает в Курской области. Варичев - только один из вариантов, следует из публикации "Ведомостей".

Среди тех, кого могут отправить в отставку, в СМИ упоминались также Александр Бердников (Горный Алтай), Марина Ковтун (Мурманская область), Рустэм Хамитов (Башкирия), Юрий Берг (Оренбургская область), Василий Голубев (Ростовская область) и Борис Дубровский (Челябинская область).

Вместо Берга могут назначить депутата Госдумы Владимира Гутенева, а среди возможных сменщиков Хамитова называют зятя Игоря Сечина Тимербулата Каримова, сенатора Лилию Гумерову и главу Красногорского района Подмосковья Радия Хабирова, писали "Ведомости".

Источник "Дождя", близкий к Кремлю, объяснял необходимость перестановок "курсом на обновление", ведь на сентябрьских выборах с проблемами столкнулись "пожилые губернаторы". Так, глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт - девять лет во главе региона - проиграл во втором туре кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу.

Кого уже уволили

В конце сентября вслед за неудачным выступлением нескольких кандидатов власти на региональных выборах началась новая волна ротации губернаторов. При этом опрошенные Би-би-си эксперты предположили, что никакой новой логики в этих назначениях нет.

Первым сменился глава Астраханской области Александр Жилкин, который руководил регионом 14 лет. Вместо него назначили не связанного с регионом силовика Сергея Морозова. До этого Морозов был замруководителя Федеральной таможенной службы, а раньше работал в ФСО и службе безопасности президента, рассказали собеседники "Коммерсанта" и "Ведомостей". Он стал уже четвертым выходцем из службы безопасности президента на посту губернатора.

Губернатором Приморского края вместо врио Андрея Тарсенко, который не смог победить в первом туре выборов, стал Олег Кожемяко (до этого руководил тремя другими регионами Дальнего Востока). Кто заменит его на последнем рабочем месте - посту губернатора Сахалинской области - пока не известно. Обязанности главы региона временно исполняет председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина.

О переводе на другую работу, по словам Путина, попросился также глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. Он займет должность заместителя секретаря Совета безопасности России, а пост главы северо-кавказской республики президент предложил его однофамильцу Казбеку Кокову.

45-летний Казбек Коков с 2013 года работал советником регионального блока управления президента по внутренней политике и курировал на этой должности Северо-Кавказский регион. Его отец Валерий Коков был президентом Кабардино-Балкарии в 1992-2005 годах.