"Инвалиды" - правильное слово? Как говорить, чтобы не выглядеть отсталым

Media playback is unsupported on your device "Неловкие вопросы": люди с инвалидностью

Министерство труда России заявило, что сообщения об отказе от термина "инвалиды" не соответствуют действительности. А как людей с инвалидностью называют в других странах и как правильно говорить современному человеку?

Российские чиновники намерены отказаться от использования слова "инвалиды", сообщила в четверг, 27 сентября, газета "Известия". Издание ссылалось на пресс-службу министерства труда и социальной защиты.

Этот термин хотят заменить другим, "в полной мере отражающим правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями", написала газета.

В самом министерстве заявили, что никто от слова "инвалиды" отказываться не собирается, а "Известия" исказили суть комментариев.

На самом деле власти только хотят уточнить определение понятия "инвалид", но не намерены отказываться от "применения термина в законодательстве". Делается это по рекомендации Комитета ООН по правам инвалидов, сообщили в ведомстве.

Русская служба Би-би-си разбиралась, как же правильно называть таких людей, чтобы их не обидеть и самому не выглядеть несовременным человеком.

Что говорят сами люди с инвалидностью

В ООН ранее замечали, что официальный перевод термина на русский язык как "инвалиды" "не отражает модели прав человека".

Сами люди с инвалидностью термин "инвалид" тоже недолюбливают.

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"В конвенции ООН употребляется термин "person with disability", - объясняет сотрудник региональной общественной организации инвалидов "Перспектива" Ольга Котова. - Поэтому мы по-русски говорим "человек с инвалидностью". Мне хотелось бы, чтобы меня так называли. В первую очередь - человек, а потом моя особенность".

Слово "инвалид" пришло из английского языка. Но английское слово invalid ("немощный", "болезненный") сейчас не используется, чтобы обозначить человека с особыми потребностями.

Для современного носителя английского языка это слово звучит грубо и старомодно. Нейтральное выражение - "disabled people" (люди с ограниченными возможностями) или "people with special needs" (люди с особыми потребностями).

Мы говорим "человек с инвалидностью". Мне хотелось бы, чтобы меня так называли. В первую очередь - человек, а потом моя особенность". Ольга Котова, сотрудник организации "Перспектива"

За мировой стандарт принято правило "рeople-first language" - когда говорят о ком-то, первом делом называют его человеком, а уже затем говорят о его болезни или особенности.

В английском языке стало принято говорить "человек с заиканием" вместо "заика". Таким образом подчеркивается, что болезнь человека не определяет его личность.

На сайте "Перспективы" рекомендуется избегать выражения "человек с ограниченными возможностями", так как оно наравне со словами "больной", "калека", "неполноценный" создает стереотип вокруг человека.

"Я не хочу, чтобы мои возможности кто-то ограничивал, несмотря на мою инвалидность, - говорит Котова. - Да, у меня отсутствуют ребра, да, я передвигаюсь с помощью трости, но возможности у меня так же безграничны, как и у всех остальных, и я не хочу, чтобы меня выделяли из-за моей особенности".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Solunin/TASS Image caption Люди с нарушением зрения играют в футбол

В "Перспективе" советуют говорить "человек с аутизмом", а не "аутист", "человек, использующий коляску", а не "колясочник", "человек с ампутацией", "человек с онкологией" и так далее.

"Есть стереотип, что люди с инвалидностью - это только те, кто не видят, не слышат, плохо ходят. А есть еще огромное количество людей, которые тоже хотят, чтобы их правильно называли. Люди с диабетом, например, а не просто "диабетики". Это слово, носящее негативную окраску", - продолжает Котова.

Где меняли закон

В декабре 2017 года Верховная рада Украины законодательно заменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью" - как раз для того, чтобы привести украинские законы в соответствие с конвенцией, принятой Генассамблеей ООН в 2006 году и вступившей в силу в мае 2008 года.

Котова надеется, что и в России когда-нибудь на государственном уровне будет утвержден новый термин.

"Я работаю в "Перспективе" 17 лет. За это время у нас столько всего поменялось, и я уверена, что минтруд тоже придет к этому решению рано или поздно", - говорит она.