Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Специалисты химзащиты в Солсбери после отравления Скрипалей в марте 2018

Совет послов Евросоюза, реагируя на отравление нервно-паралитическим ядом Сергея и Юлии Скрипалей в английском Солсбери и бомбардировки в Сирии с применением химического оружия, утвердил режим санкций за его применение.

Общий для всего Евросоюза режим позволит быстро вводить персональные санкции против лиц, уличенных в причастности к применению химического оружия.

Как сообщили нескольким изданиям источники в структурах Евросоюза, окончательно режим санкций за химическое оружие, скорее всего, будет утвержден на саммите ЕС на уровне министров иностранных дел 15 октября.

До тех пор конкретное содержание пакета санкций не раскрывается, но неофициально известно, что он включает набор наказаний в виде блокировки счетов, заморозки активов и запрета на въезд в страны ЕС.

Принятия Евросоюзом такого документа добивались Великобритания и Франция, которых в итоге поддержали все страны ЕС. Решение разработать единый пакет санкций был принято на саммите ЕС в июне этого года.

Против кого именно могут быть введены эти санкции, Евросоюз пока не говорит.

"ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие", - сказал в начале сентября, выступая в парламенте, министр иностранных дел Британии Джереми Хант.

Отравление в Солсбери

Британия обвиняет российскую военную разведку ГРУ в отравлении боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта этого года в Солсбери.

Скрипали выжили, но спустя четыре месяца флакон с неиспользованным "Новичком" случайно нашли местные жители Черли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Женщина умерла, Роули до сих пор не поправился.

Правительство, полиция и спецслужбы Британии говорят, что с высокой долей вероятности покушение на Скрипаля было одобрено в Москве на самом высоком политическом уровне.

Почти 30 стран, включая все ведущие западные державы, согласились с выводами Британии и в конце марта одновременно выслали более 150 российских дипломатов.

Россия и ОЗХО

Британия и Франция вместе с десятками стран-союзниц также добились расширения полномочий Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Один из пострадавших при химической бомбардировке города Хан-Шейхун в апреле 2017 года. Совместная комиссия ООН и ОЗХО обвинила в этой бомбардировке силы Башара Асада

На специальном заседании в июне этого года страны-члены ОЗХО 82 голосами против 24 решили наделить экспертов ОЗХО правом не только устанавливать факт применения химического оружия, но и называть виновных.

Против этого выступали прежде всего Россия, Сирия и Иран.

О необходимости этой меры Франция, Британия и другие западные страны заговорили после того, как прекратил существование Совместный механизм ООН и ОЗХО, выявлявший виновных в применении химического оружия.

Этот орган, представлявший собой комиссию независимых экспертов, проработал почти два года, но после того, как комиссия трижды обвинила в применении химического оружия войска сирийского президента Башара Асада, Россия наложила вето на продление мандата Совместного механизма.