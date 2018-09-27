Правообладатель иллюстрации Jaxa

Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) опубликовало новые фото, сделанные двумя роботами на поверхности астероида.

На фотографиях видна поверхность космического тела, известного под названием Рюгу.

Роботы были спущены на поверхность Рюгу 21 сентября зондом Хаябуса-2, который долетел до астероида в июне, после трех с половиной лет пути.

На новых изображениях виден каменистый и усеянный большими камнями рельеф космического тела.

Сейчас роботы - исследователи называют их "Ровер 1А" и "Ровер 1B" - работают на поверхности астероида.

Сами аппараты весят всего по килограмму каждый и передвигаются по поверхности прыжками, пользуясь слабой гравитацией. Оба робота оснащены специальными ассиметричными вращающимися маховиками. Когда они вращаются, центр тяжести аппаратов смещается и они подскакивают на поверхности астероида.

Правообладатель иллюстрации Jaxa

Правообладатель иллюстрации Jaxa

"Ровер 1B" также прислал на Землю первые видеокадры с поверхности астероида.

Пропустить Twitter пост , автор: @haya2e_jaxa Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 - 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 сентября 2018 г.

В минувшую пятницу зонд "Хаябуса-2" снизился до уровня 60 метров над поверхностью астероида, чтобы высадить роботов, которых вез в отдельном отсеке ближе к основанию, на поверхность космического тела.

Управлявших высадкой роботов ученых беспокоило, что поверхность астероида оказалась менее ровной, чем ожидалось - он оказался испещрен кратерами и засыпан камнями, подходящих участков было очень мало.

Роверы оснащены стереокамерами и обычными камерами с широкоугольным объективом. Похожие на иглы "отростки" на корпусах роботов - это температурные датчики.

Астероид Рюгу, также известный под номером 162173, относится к особому типу астероидов, которые считаются очень древними.

Предполагается, что Рюгу возник в в период зарождения Солнечной системы, поэтому его изучение может пролить свет на то, как возникла и развивалась наша планета.

Правообладатель иллюстрации Twitter/HAYABUSA2@JAXA Image caption Это фото было опубликовано в субботу, после успешного спуска роверов на астероид