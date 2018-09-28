Пассажирский самолет упал в лагуну в Микронезии. Все живы

Правообладатель иллюстрации JAMES YAINGELUO Image caption Самолет упал на мелководье недалеко от острова Трук

Самолет национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу одного из островов архипелага Трук в Микронезии и оказался в лагуне. Сообщается, что ни один из 35 пассажиров и 12 членов экипажа не получил серьезных травм.

Пассажирский Boeing компании Air Niugini совершил аварийную посадку на воду недалеко от международного аэропорта Трук.

"Самолет упал в лагуну примерно в 160 ярдах (146 метров. - Би-би-си) от взлетно-посадочной полосы", - рассказал Би-би-си сотрудник аэропорта Джимми Эмилио.

Правообладатель иллюстрации DR JAMES YAINGELUO Image caption К самолету, как видно на видео и фотографиях, сразу устремились местные рыбаки

На борту самолета находились 35 пассажиров и 12 членов экипажа. Сообщается, что никто не получил серьезных травм.

Самолет летел с острова Понпеи в Микронезии в Порт-Морсби, столицу Папуа-Новой Гвинеи, с остановкой на острове Вено.

Причина инцидента пока неясна, расследование должно начаться в ближайшее время.

Представитель комиссии по расследованию инцидентов в Папуа-Новой Гвинее сообщил агентству Рейтер, что следователи скоро вылетят на место происшествия.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трук - группа небольших островов в архипелаге Каролинские острова

Все, кто находился на борту самолета, были эвакуированы на лодках и доставлены в больницу для проверки их состояния.

Некоторые из находившихся на борту людей получили незначительные травмы, сказал Эмилио.

"Я думал, что мы приземлились, пока не огляделся и не увидел дыру в боковой части самолета, в которую затекала вода", - рассказал изданию Pacific Daily News редактор местной газеты Билл Джейнс, который оказался на борту самолета.

"К сожалению, стюардессы впали в панику и начали кричать, а я старался быть спокойным и помогать по мере своих возможностей", - добавил он.