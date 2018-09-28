"Мисс Багдад" Тара Фарес: трагическое убийство популярной модели и блогера

Правообладатель иллюстрации its.tarafares/Instagram Image caption Тара Фарес открыто критиковала то, что ей не нравилось в иракском обществе

В Багдаде неизвестные застрелили популярную модель и бывшую обладательницу титула "Мисс Багдад" Тару Фарес.

22-летняя модель с почти тремя миллионами фолловеров в "Инстаграм" вела собственный влог и пользовалась популярностью у молодежи. Фарес нередко позволяла себе критические высказывания об иракском обществе.

Девушка находилась в автомобиле, когда ее попытались похитить неизвестные вооруженные люди. Попытка похищения не удалась, и нападавшие ударили ее по лицу и открыли огонь.

Фарес получила ранения в голову и грудь. По некоторым данным, она скончалась на месте, по другим, сразу же после того, как ее доставили в больницу.

Полиция начала расследование произошедшего.

Правообладатель иллюстрации its.tarafares/Instagram Image caption Из-за угроз Тара Фарес уехала из Багдада, но продолжала там часто работать

В 2014 году она заняла второе место в конкурсе красоты "Мисс Ирак", а в 2015 стала победительницей в конкурсе "Мисс Багдад".

Из-за угроз модель переехала из Багдада в Эрбиль, столицу иракского Курдистана. Но в последнее время стала часто работать в Багдаде.

Кто именно и из-за чего угрожали Фарес, неизвестно.

Череда убийств

Случаи убийств тех, кто не вписывается в традиционные нормы поведения в консервативном иракском обществе, в последнее время участились, утверждают правозащитники.

В августе в Багдаде была убита хирург Рафиф аль-Ясири, которую называли "иракской Барби", так как она специализировалась на пластических операциях, а также проводила кампании по предоставлению медицинской помощи женщинам.

Также в августе в Багдаде была убита косметолог Раша аль-Хасан.

Несколько дней назад в Басре на юге Ирака неизвестные убили правозащитницу Суад аль-Али.