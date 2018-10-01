Одной торговой войной меньше. США договорились с Канадой и Мексикой

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США, Канада и Мексика договорились об условиях трехстороннего торгового соглашения, которое заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Заключения нового договора требовал Дональд Трамп. Сначала удалось договориться с Мексикой, теперь - с Канадой.

Новый договор "обеспечит появление более свободных рынков, более справедливую торговлю и устойчивый экономический рост в регионе", говорится в совместном заявлении главы канадского МИДа Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Крайний срок для заключения соглашения с Канадой истекал в воскресенье, и в случае срыва переговоров Трамп угрожал ввести пошлины на канадские автомобили.

Официальные лица пока не раскрывали подробностей сделки.

Агентство Рейтер со ссылкой на свои источники сообщает, что Канада в последний момент согласилась предоставить американским фермерам 3,5% своего рынка молочной продукции. В то же время Оттаве удалось обеспечить некоторые меры защиты своей автомобильной промышленности.

"Это хороший день для Канады", - заявил премьер-министр Джастин Трюдо журналистам после ночного заседания кабинета министров.

Трамп достижение договоренности с Канадой еще не комментировал.

Рейтер со ссылкой на источник в американском правительстве сообщает, что трехстороннее соглашение будет подписано в конце ноября, после чего будет предоставлено на утверждение конгресса США.

Трамп против НАФТА

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) действовало между Канадой, США и Мексикой с 1994 года. Трамп, вступив в должность президента, пообещал пересмотреть его, поскольку, по его мнению, в нынешнем виде соглашение невыгодно США.

Переговоры о пересмотре условий НАФТА были инициированы Вашингтоном в 2017 году.

О достижении договоренности с Мексикой было объявлено в конце августа. Тогда Трамп в телевизионном обращении заявил, что стороны договорились о "невероятной" сделке, которая будет значительно более справедливой, чем договор НАФТА.

Избранный на пост президента Мексики Лопес Обрадор подчеркивал, что мексиканская сторона не будет полностью удовлетворена договоренностью, пока к соглашению не присоединится Канада.

Трамп выражал надежду на то, что переговоры о присоединении Канады к соглашению начнутся "практически немедленно", и в то же время грозил Оттаве новыми пошлинами на автомобили.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают 1 трлн долларов в год.

Торговые войны Трампа

Пересмотр невыгодных для США торговых соглашений и изменение тарифной политики были одними из главных пунктов предвыборной программы Трампа.

В марте 2018 года его администрация объявила о повышении тарифов на импортную сталь и алюминий на 25% и 10% соответственно. Новые американские таможенные пошлины вступили в силу 1 июня и затронули производителей в Евросоюзе, Канаде, Мексике и других союзных США странах.

В ЕС назвали решение США противоречащим любой логике и опыту истории и через месяц ответили введением 25-процентных пошлин на американские продукты питания, виски, табачные изделия, мотоциклы и другую продукцию на сумму 2,8 млрд евро (3,3 млрд долларов).

Трамп угрожал запустить вторую волну введения пошлин, однако 25 июля на переговорах в Вашингтоне представители США и ЕС договорились смягчить позиции по торговым вопросам.

Параллельно Трамп ведет торговую войну с Китаем. В июле Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на товары из Китая на 34 млрд долларов, а в августе - еще на 16 млрд долларов. Пекин ответил аналогичными мерами в тот же день.

С 24 сентября США ввели "третий пакет" пошлин на импорт из Китая за год. Новые пошлины в размере 10% были наложены на китайские товары на 200 млрд долларов. При этом Трамп предупредил, что если Китай пойдет на ответные меры, США обложат импорт из Китая пошлинами на 267 млрд долларов - то есть на весь китайский импорт в США.