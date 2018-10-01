Сторонники независимости Каталонии перекрыли железную дорогу

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сотни протестующих сели на рельсы и заблокировали движение скоростных поездов

Сторонники независимости Каталонии утром перекрыли железнодорожные пути в Жироне на севере автономной области в рамках акции протеста, посвященной годовщине проведения референдума о независимости.

Сотни протестующих сели на рельсы и заблокировали движение скоростных поездов из Барселоны в Париж, а также перекрыли автомагистраль AP-7, которая проходит вдоль побережья Средиземного моря.

Позднее сообщение было возобновлено, сообщил в "Твиттере" оператор испанских железных дорог, компания Renfe: "Восстановлено сообщение высокоскоростных поездов на участке Фигерас-Жирона-Барселона".

Кроме того, участники протеста перекрыли улицы, ведущие в центральную часть Барселоны. На площади Каталонии в центре города проходит митинг.

В других частях автономной области также проходят акции протеста.

Кризис в стране начался с момента проведения запрещенного центральными властями и признанного незаконным Конституционным судом референдума о независимости Каталонии 1 октября.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Акции протеста проходят по всей Каталонии

90% каталонцев - из тех 43% населения провинции, которые пришли на избирательные участки - проголосовали за независимость от Испании. Большинство противников отделения бойкотировали голосование.

Тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие каталонские лидеры подписали декларацию о независимости, но сразу же приостановили ее действие с тем, чтобы начать переговоры с центральными властями.

Подавляющее большинство стран не признали независимость Каталонии.

После введения в Каталонии прямого правления Мадрида сам Пучдемон и еще четверо каталонских политиков бежали в Бельгию. Правительство Испании обвиняет их и других членов тогдашнего правительства Каталонии в организации мятежа.

В конце декабря 2017 года в Каталонии прошли региональные выборы - четвертые за четыре года. Результаты выборов обрадовали сторонников партий, которые хотят видеть провинцию независимой от Испании - они сохранили незначительное большинство в парламенте.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Люди намерены протестовать весь день

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые люди пришли протестовать в национальной одежде и с бутафорским оружием